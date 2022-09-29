Регион представит свою архитектуру в столице

«В каждом районе Ленинградской области есть уникальные в своей истории памятники архитектуры: около пяти тысяч объектов культурного наследия. Реализуются и новые крупные проекты. Нам есть что показать и чем гордиться. Тем более, в следующем году мы принимаем гостей со всей страны на Совете главных архитекторов», — рассказал главный архитектор региона Сергей Лутченко.

На фестивале будут проходить три сессии: Архитектурно-строительное образование; Пространственное развитие России и Высотное строительство vs ИЖС. В рамках первой сессии предусмотрена торжественная церемония награждения статуэткой «Кентавр».

На международном фестивале «Зодчество» в 2021 году проекты благоустройства Ленинградской области отметили дипломом Союза архитекторов России в номинации «Развитие территорий и градостроительные решения». Наградой также удостоились проекты «Игора-Драйв», туристическая деревня «Мандроги» и сеть отелей эко-парка «Вереск».