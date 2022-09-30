В Гатчине установят памятник Константину Ушинскому

Скульптура будет установлена на бульваре Науки. Арутюн Акобян представил эскиз скульптурной композиции, посвященной легендарному гатчинскому педагогу Константину Ушинскому — человеку, выступавшему за демократизацию народного образования в середине XIX века. С ним беседует молодой учитель.

Российский педагог, основоположник научной педагогики в России Константин Дмитриевич Ушинский в 1854 -1859 годах работал в Гатчинском сиротском институте. С 1854 года - преподаватель русской словесности и юридических предметов, в 1855-1859 гг. инспектор его классов. Ныне его имя носят Гатчинский педагогический колледж и гимназия.

Победителей конкурса наградили сегодня в Мариинском театре на праздновании Дня учителя.

«Поздравляю всех учителей с профессиональным праздником! Поздравляю и финалистов нашего конкурса, но победитель у нас один. Эксперты оценили скульптурную композицию с Константином Ушинским и молодым учителем в 474 балла. Особо отметили проработанность и завершенность проекта, интеграцию композиции в городскую среду, благоустройство территории и то, как она смотрится при ночном освещении. Уверен, жители и гости Ленинградской области по достоинству оценят эту работу», — отметил заместитель председателя правительства Ленинградской области Евгений Барановский.

Напомним, что конкурс на памятник Ленинградскому учителю стартовал в июле 2022 года. Всего работы представили 17 скульпторов. Народное голосование помогло жюри отобрать 5 эскизов, которые затем оценило жюри.

Второе место с 464 баллами занял Евгений Северов. Его композиция представляет собой 15 гранитных кубиков в сочетании с группой бронзовых фигур. 455 баллов и третье место Владислав Серов получил за концепцию памятника учителю, стоящему у доски в виде «усеченного конуса».