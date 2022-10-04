Всё начинается с Учителя!

Золотая осень, начало октября – пришло время поздравить учителей с профессиональным праздником. Гатчина, ставшая столицей Ленинградской области, по праву является одним из признанных образовательных центров 47-го региона.

Первыми на сцене Дома культуры с творческим подарком выступили актриса театра и кино Алена Биккулова и образцовый коллектив танцевально-спортивный клуб «Эльдорадо».

Учителей приветствовали руководители Гатчинского района Виталий Филоненко и Людмила Нещадим.

- День учителя – это праздник для всех и навсегда. Сегодняшний праздник проходит в особое время, когда сама жизнь экзаменует каждого из нас на верность своим принципам, на верность своему делу, на верность своей стране и малой родине. И как никогда велика ответственность каждого из вас, и как никогда ваш труд становится особенно ценен и важен. Сегодня мы стоим в очередной раз на пороге масштабных изменений в системе образования. И неслучайно 2023 год определен в России и Годом педагога и наставника, а в Ленинградской области – Годом команды знаний. Мы гордимся успехами наших учителей. Огромное вам всем спасибо, - сказала Людмила Нещадим.

Традиционно в День учителя лучшие гатчинские педагоги получали почетные звания и заслуженные награды.

Звания «Почетный работник сферы образования Российской Федерации» удостоены заместитель директора по учебно-воспитательной работе Сиверской гимназии Ирина Титкова, учитель химии Гатчинского лицея № 3 Елена Жалова, учитель начальных классов Войсковицкой школы №2 Валентина Булавчук, заместитель директора по воспитательной работе Гатчинской гимназии «Апекс» Елена Егорова.

Почетная грамота Министерства просвещения Российской Федерации вручена 17 работникам сферы образования - социальному педагогу Гатчинской школы №1 Марине Вдовенко, учителю начальных классов Гатчинской школы № 5 Наталье Рябоконь, учителю иностранного языка Сиверской гимназии Ольге Кочкаловой, педагогу дополнительного образования Районного ЦДТ Наталье Елисеевой, учителю информатики и математики Коммунарской школы №1 Людмиле Павленко, учителю изобразительного искусства Коммунарской школы №1 Наталье Ковтун, учителю физики Гатчинской школы №9 Светлане Кучер, главному бухгалтеру Гатчинской школы № 8 «Центр образования» Светлане Прудилко, учителю географии и информатики Большеколпанской школы Ольге Венедиктовой, учителю технологии Большеколпанской школы Светлане Мошкиной, учитель биологии Гатчинской школы №4 Лидии Сычевой, учителю физической культуры Веревской школы Марине Крапивиной, учителю биологии Гатчинской школы №2 Елене Пономаревой, директору Коммунарской школы №3 Людмиле Шагай, воспитателю детского сада № 47 Ольге Левкиной, директору ИМЦ Игорю Евдокимову, учителю начальных классов Гатчинской гимназии «Апекс» Ольге Филипповой.

Руководители Гатчинского района Людмила Нещадим и Виталий Филоненко вручили Благодарности губернатора Ленинградской области заместителю директора по учебно-воспитательной работе Гатчинской школы № 11 Ирине Новиковой, учителю русского языка и литературы Высоключевой школы Людмиле Володченко, учителю-логопеду детского сада № 9 Елене Кирюхиной, тренеру-преподавателю Районной ДЮСШ Федору Неклюдову, педагогу Районного ЦДТ Татьяне Лазаревич, учителю-логопеду детского сада № 54 Тамаре Никифоровой и заместителю директора по воспитательной работе Гатчинской гимназии им. К.Д. Ушинского Юлии Сергеевой.

Со словами благодарности выступили депутаты Законодательного собрания Ленинградской области.

- Любовь к делу и любовь к детям – это основа вашей замечательной, трудной, но очень благородной профессии, - отметила в своем поздравлении Людмила Тептина.

Удачи, благополучия, мирного неба над головой пожелал Александр Русских, напомнив, что по образованию он тоже педагог и что педагогическое сообщество всегда может рассчитывать на областных парламентариев. Свою причастность к педагогической сфере подчеркнул и депутат Олег Белов. Его мама была учителем и классным руководителем, поэтому царившая в зале атмосфера ему близка и понятна.

На праздничной сцене награды Законодательного собрания Ленинградской области получили учитель начальных классов Большеколпанской школы Марина Ионова, воспитатель детского сада № 30 Людмила Чистякова и коллектив Гатчинской ДЮСШ № 2.

Педагоги-руководители первичных профсоюзных организаций были отмечены грамотами межрегионального профсоюза «За развитие социального партнерства».

Нагрудного знака «Молодость и профессионализм» удостоена учитель русского языка и литературы Веревской школы Евгения Пискун.

Каждая школа гордится своими учениками, но особую гордость она испытывает, когда ее выпускники возвращаются в родные стены в качестве педагогов. Для школ Гатчинского района это уже становится традицией. Так, в этом году в гимназию имени Ушинского пришли молодые педагоги Виктор Иванов и Милана Вачурина.

Конечно же, отдавая дань заслугам учителей сегодняшнего дня, участники праздника вспоминали и своих любимых учителей.

Председатель комитета образования Гатчинского района Наталья Быстрых тепло поблагодарила всех учителей и рассказала о новом проекте «Образование в лицах», в рамках которого идет съемка видеосюжетов, рассказывающих о неординарных личностях в области образования, мастерах своего дела.

- Профессия педагога – это служение всему доброму и настоящему. Страничка нашего проекта «Образование в лицах» оживает и переходит в видеосюжеты. Приглашаю всех присоединиться, - сказала Наталья Быстрых.

Участникам встречи был представлен один из героев – тренер-преподаватель Коммунарской ДЮСШ Валерий Николаевич Сергачев, много сделавший для развития педагогики и спорта в родном городе, районе и регионе. Про таких, как он, говорят: «Живая легенда!»

С позитивным настроем прошла церемония открытия III муниципального смотра-конкурса педагогического мастерства образовательных учреждений Гатчинского района «Педагогическое мастерство без границ». Он отражает одну из главных задач современного образования – непрерывный профессиональный и личностный рост педагога, трансляцию лучших образцов педагогической практики, пропаганду инновационных идей и достижений.

Участников встречи приветствовала победитель регионального этапа, участник заключительного этапа Всероссийского конкурса «Сердце отдаю детям» в 2022 году, педагог дополнительного образования Районного центра детского творчества Татьяна Смирнова.

По традиции для учителей Гатчинского района был подготовлен концерт. На протяжении всего праздника для них звучала прекрасная музыка – «Учитель! Пусть тебя стократ восславят, возблагодарят и вознесут на трон из песен». Свой талант и мастерство им подарили коллеги-педагоги музыкальных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, лауреат международного конкурса, ведущий концерта Борис Демин, номинант национальной театральной премии «Золотая Маска» Георгий Новицкий, скрипичный дуэт «IVning», лучшие танцевальные коллективы Гатчины – «Олимпия» и «Эльдорадо», образцовый коллектив «Театр костюма «Катюша», победители многочисленных конкурсов и фестивалей группа «СуперМотив».

Татьяна Можаева