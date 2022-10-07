Школьники региона выбирают профессию будущего

Курсы помогут ученикам 8-11 классов научиться создавать игры, мобильные приложения или работать с искусственным интеллектом.

За две недели от школьников из Ленинградской области поступило 416 заявок на участие в проекте. Всего на IT-курсы «Код будущего» записались более 65 тысяч российских школьников. Набор на кусы продолжается, однако количество мест ограничено. Обучение стартует с октября и пройдет в офлайн и онлайн форматах. Курсы длятся 2 года и включают в себя 4 учебных модуля продолжительностью 144 академических часа. По итогам обучения участники получат сертификат.

Прием заявок на бесплатные двухлетние курсы по современным языкам программирования в рамках проекта «Код будущего» осуществляется на портале Госуслуги https://www.gosuslugi.ru/futurecode . Подать заявление на участие в проекте может сам школьник, его родитель или законный представитель. Заявитель должен иметь подтвержденную учетную запись портала Госуслуг.

По результатам проверки заявления на Госуслугах в личный кабинет придет ссылка на вступительное испытание, его нужно пройти в течение 5 рабочих дней с момента получения ссылки на платформе образовательной организации. После успешного прохождения испытания нужно заключить договор с образовательной организацией от имени родителя или законного представителя на обучение за счет государства.

Проект «Код будущего» организован Минцифры России под эгидой федерального проекта «Развитие кадрового потенциала ИТ-отрасли» национальной программы «Цифровая экономика».