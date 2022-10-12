Губернатор региона пообещал "Волне" обновление, а рядом - баскетбольную площадку

Напомним: после того, как здание бассейна было передано городу, в нем начались ремонтные работы. Были отремонтированы кровля, душевые, раздевалки и коридор; полностью обновилось крыльцо. А совсем недавно в спортивном зале был открыт новый скалодром.

Этот тренажер чрезвычайно востребован: бассейн испокон века был спортивной базой не только для пловцов, синхронисток и бадминтонистов, но и для скалолазов. Как заметила глава администрации Гатчинского района Людмила Нещадим, в секции скалолазания в ДЮСШ № 2 гатчинцы занимаются целыми поколениями, и новый скалодром все с нетерпением ждали.

Строительство началось в мае, на эти цели было направлено более 14 млн рублей. Сегодня новый современный скалодром функционирует и пользуется, как и следовало ожидать, большой популярностью у спортсменов.

Александр Дрозденко, осмотрев бассейн и спортзал, отметил необходимость поэтапного обновления спорткомплекса:

- В центр «Волна» ежедневно приходит около тысячи гатчинцев. Конечно, бассейн требует реновации. В дальнейшем необходимо будет заменить паркет в зале со скалодромом, батареи, привести в порядок сам бассейн. Задача максимум - подготовить хороший проект капитального ремонта и полностью привести спортивный центр в достойное состояние, – сказал Александр Юрьевич.

Также на бульваре Науке губернатору продемонстрировали участок для будущей хоккейной коробки - на ее историческом месте и старую баскетбольную площадку, требующую капитальной реконструкции. Александр Дрозденко поддержал идею:

- По соглашению с Росатомом мы развиваем сейчас баскетбол 3х3. В год 95-летия Ленинградской области мы открыли в Сосновом Бору очень хорошую тренировочную и игровую площадку, и такую же обязательно построим в Гатчине. Она станет настоящим украшением - рядом с полностью обновленным спортивным комплексом