Фехтуй, Гатчина!
Состоялось Первенство города Гатчины по фехтованию на шпагах среди юношей и девушек до 15 лет.
Рубрики: Спорт
По итогам турнира победителями и призерами стали:
- среди девушек: Дарья Попова - 1 место, Виктория Сергеева - 2 место, Таисия Бондаренко и Людмила Фёдорова - 3 место;
- среди юношей: Кирилл Григорьев - 1 место, Всеволод Голубев -
2 место, Павел Камашев и Мирослав Малолетов - 3 место.
Организаторы турнира выражают благодарность за помощь в проведении соревнований, судействе и слаженную командную работу Ирине Семёновой. Павлу Яшину и Платону Фатину.
Отлично проявили себя гатчинские спортсмены на соревнованиях по фехтованию «Первые старты» в Санкт-Петербурге. Спортсмены клуба «Фехтуй, Гатчина» достойно представили команду Ленинградской области. Мирослав Малолетов и Павел Камашев поднялись на 3-ю ступень пьедестала почета.
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