Торговый дом «ВИМОС» меняет подходы к производительности

Торговый дом «ВИМОС» (ООО «Стройторговля») завершил полугодовую реализацию национального проекта «Производительность труда». Предприятие стало первой торговой компанией Ленинградской области, вошедшей в национальный проект. Вместе с экспертами Федерального центра компетенций (ФЦК) они оптимизировали процесс отработки заявки от производства до клиента, а именно — прием заказа, производство и выдачу готовой продукции — тротуарной плитки. Она занимает 11% в выручке предприятия.

После обучения рабочей группы проекта и внедрения бережливых технологий на эталонном участке, на предприятии переоборудовали цех по производству плитки, стандартизировали работу участка, магазина и офиса, оптимизировали систему планирования и внедрили регулярный аудит культуры производства и 5С.

К полугодовому финалу проекта время протекания процесса – от приема заявки до выдачи заказа, с учетом его изготовления, снизилось на 87% – или на 11 174 минуты с 12903 до 1729 минут. Такого результата удалось достичь, внедрив сразу несколько решений. В первую очередь, это стандартизация офисных процессов, внедрение маршрутизации для оптимизации логистики, перепланировка цеха и изготовление 72 тележек на колесиках собственной разработки для сушки плитки – это сократило время на ручной труд и простои из-за ожидания.

За период реализации проекта уровень брака на пилотном потоке снизился на 1,8%. Для этого на предприятии разработали технические документы рецептуры с определением норм расхода, внедрили стандарты замеса и мотивацию сотрудников по качеству выпускаемой продукции. Незавершенное производство на пилотном потоке снизилось на 39%, а выработка повысилась на 2,2 штуки на человека в час – или на 157%, что позволило увеличить выпуск продукции одного цеха с 12 до 36 паллет в смену. Так же за счет грамотного расположения оборудования удалось объединить два цеха, что позволило высвободить 525 кв.м. площади, где планируется запуск еще одной линии. Суммарный экономический эффект от участия в нацпроекте оценивается в более 14,2 млн рублей.

Сегодня в национальном проекте «Производительность труда» - уже 60 предприятий Ленинградской области, из которых в активной стадии 22 сопровождают эксперты Регионального центра компетенций, 25 – Федерального центра компетенций. Участниками нацпроекта могут стать обрабатывающие производства, предприятия сельского хозяйства, сферы транспорта, торговли, строительства или из других сфер при ходатайстве от региона. Для этого необходимо пройти регистрацию и подать заявку на сайте производительность.рф.