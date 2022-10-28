Команда47: не ждать, а помогать

- Вы помогаете добрыми делами своим соседям, жителям ваших городов и поселков, и тем, кто особенно нуждается в помощи. Сила Команды 47 в том, что вы не ждете просьб, а ищете возможность помочь здесь и сейчас. С первых дней начала специальной военной операции неравнодушные ленинградцы подключились к работе с военнослужащими, беженцами, жителями Донбасса, добровольцами. Для нас очень важны такие проекты – они говорят о единстве нашей работы, желании помочь, становятся примером для многих, – сказал Александр Дрозденко участникам встречи.

Вместе с единомышленниками Евгений Голуб создал сообщество «Своих не бросаем. Луга», участники которого собрали уже более 15 млн рублей на нужды мобилизованных военнослужащих.

Алексей Ярославцев проводит уроки по самопомощи и тактической медицине.

Денис Старовойтов является координатором команды «Летучий отряд», который помогает жителям города Мариуполь – возит им посылки на микроавтобусах.

Волонтер акции #МЫВМЕСТЕ Алексей Ясвин на своей машине возит из Тихвина в Лугу жен мобилизованных, доставляет посылки от родственников.

Сергей Свиридов возглавляет штаб движения «Юнармия» для патриотического воспитания молодого поколения.

Татьяна Михайлова вяжет теплые носки мобилизованным в зоне спецоперации.

В Команде 47 много активных и неравнодушных гатчинцев. Руководитель автономной некоммерческой организации «Центр досуга и развития «Калина» Юлия Ногина - координатор общественного движения «Ленинградский тыл». Вместе с единомышленниками организовала помощь мобилизованным и их семьям.

- В нашей команде практически все представляют некоммерческие организации. Причем, разной направленности. Всех объединила одна задача – оказание помощи и поддержки мобилизованным военнослужащим и членам их семей, - рассказала Юлия Ногина. - Я по профессии акушерка, реабилитолог. Мои коллеги – «Мисс Гатчина», директор конкурса «Мисс Гатчина», а, например, Сергей Якименко – глава администрации Пудомягского поселения. Люди о нас узнали и начали нам звонить. Мы были с главой администрации Гатчинского района Людмилой Николаевной Нещадим в части в Луге. Решали вопросы с выплатами. Всем мобилизованным раздали мои контакты: теперь мне пишут и оттуда. Мы пытаемся работать с женами, с матерями, у которых возникают вопросы. В Лугу ездят все, но у нас есть мобилизованные в Костроме. Туда мало кто ездит, и мало что из помощи им доходит. Сегодня в Кострому отправляется машина со всем необходимым, что у нас ребята попросили. У нас еще есть мобилизованные под Белгородом, под Ломоносовым, в Каменке. Их тоже как-то упустили из виду. Например, у нас недавно пришел запрос на жгуты. Ребята-санитары уже уезжают. Мы экстренно все собираем, потому что, к сожалению, у них там нет ничего. Плюс занимаемся юридическими вопросами.

Юлия Ногина выступила с предложением воспользоваться помощью НКО, их людьми и площадками для того, чтобы на местах организовать обучение навыкам оказания первой медицинской помощи и основам гражданской обороны.

Ее поддержал губернатор. На следующий год НКО, имеющие опыт работы, могут подать заявки на грант для организации работы по обучению основам гражданской обороны и оказанию первой медпомощи. У них будет возможность договориться с профессионалами, с военными и тиражировать знания, умения и опыт.

Также губернатор отметил, что после окончания мобилизации в регионе создадут центр обучения основам медицины, гражданской обороны «ГО-47».

Участники встречи поделились опытом работы, предложили сделать карту предприятий, готовых помогать продукцией, и создали общий чат «гуманитарщиков» Команды 47, где они будут оперативно обмениваться информацией и работать сообща.

В завершение встречи активистам были вручены Благодарственные письма губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко. В числе награжденных - гатчинцы:

- команда общественного движения «Ленинградский тыл» (координатор Юлия Ногина) - за организацию адресной поддержки военнослужащим, участвующим в специальной военной операции, и их семьям;

- «Летучий отряд» Команды 47, куда входят главы администраций Кобринского поселения Вячеслав Федорченко и Пудомягского поселения Сергей Якименко - за организацию помощи военнослужащим, участвующим в специальной военной операции, реализацию движения «От жителей земли Ленинградской» по сбору и доставке гуманитарной помощи жителям г. Мариуполя.

- Это благодарность всем тем, кто собирает, приносит, сортирует необходимые вещи, перечисляет деньги. Всем неравнодушным, ставшим одной командой, одной семьей. Работаем дальше! – написала на страничке движения «Ленинградский тыл» Юлия Ногина.

Татьяна Можаева