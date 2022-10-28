27 команд из 15 районов Ленинградской области, 270 атлетов и юнифайд-партнеров продемонстрировали свои навыки в пауэрлифтинге, жиме гири, армрестлинге, бочче и юнифайд-бочче, в игре дартс, и юнифайд-дартс.

По традиции в мероприятии приняли участие атлеты с тяжелыми поражениями опорно-двигательного аппарата, спортсмены соревновались в игре Бочча (Специальный класс).

В первый день физкультурно-спортивного праздника выступили учащиеся пятнадцати школ-интернатов, обучающиеся по адаптивной образовательной программе, а также спортсмены из Приозерска, учащиеся Назийского центра социальной адаптации и профориентации.

Во второй день праздника соревновались атлеты из семи психоневрологических интернатов Ленинградской области, учащиеся Мультицентра социальной и трудовой интеграции, гости из центров социальной реабилитации Санкт-Петербурга и другие.

Команда Гатчинского района добилась успехов в бочче и пауэрлифтинге.

В жиме гири и армрестлинге первые места заняли спортсмены из Сиверской школы-интерната и Гатчинского ПНИ.

Вручал награды сильнейшим атлетам представитель Комитета по социальной защите населения Ленинградской области Дмитрий Осокин.

Поздравляем всех атлетов и тренеров Специальной Олимпиады Ленинградской области, участников физкультурно-спортивного праздника «Спорт для всех» за терпение, большой труд и отличные спортивные результаты!»

А.Н. Пикалёв,

президент «Специальной Олимпиады» Ленинградской области