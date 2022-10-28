Спортивный клуб «Защитник»: девочки осваивают пистолет быстрее

Как получилось, что инженер-механик стал тренером-предпринимателем?

- Я окончил Военмех и почти всю жизнь работал начальником монтажа лифтов как инженер, – рассказывает Дмитрий Анатольевич. – Получил второе высшее образование по маркетингу. Потом окончил курсы инструкторов в Федерации практической стрельбы, выполнил инструкторский норматив и получил статус инструктора. А вообще стрельба и спорт в моей жизни были всегда: я занимался лыжами у Анатолия Николаевича Ефимова, в институте стал кандидатом в мастера спорта по биатлону. Потом в 90-е ходил в зал – тренировался вместе с СОБРом, там получил первые навыки пистолетной стрельбы.

Идея создания стрелкового клуба у меня созрела давно. Во время пандемии я потерял работу, пошел в службу занятости, и там мне предложили открыть ИП, дали первую субсидию.

- Так, все-таки, «Защитник» – спортивный клуб или военно-патриотический?

- Изначально свой клуб я создавал для подготовки ребят к армии. Но в 2021 году Владислав Романович Ковалев – тогда ректор ГИЭФПТ – попросил организовать в институте спортивную стрелковую команду и предоставил вот это подвальное помещение в корпусе факультета среднего профобразования. И вот я уже третий год работаю со студентами и, кроме того, читаю лекции по ОБЖ (я получил дополнительное образование по специальности «Учитель ОБЖ и физкультуры»).

Так что в клубе – два направления. Первое – спортивное, для студентов. А второе – военно-патриотическое, для всех желающих. Мы работаем с центром военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард», мои ребята поедут к ним на военные сборы. Наш клуб сотрудничает с гатчинским клубом самбо «Сокол». Я обучаю самбистов стрельбе и рукопашному штурмовому бою, а мои ребята занимаются там борьбой. Также мы ездим на тренировки в филиал федерации «Русское оружие» в «Туутари Парк».

- Из какого оружия стреляете? Что это за пистолеты?

- Вот эти все – «беретта». Это не оружие, но полная его копия. Мы не занимаемся огнестрелом – для этого нужен специальный тир, и это очень дорогое удовольствие. Мы занимаемся стрельбой action air, в которой используется пистолет и карабин. Это спортивное направление, в нем можно пройти в кандидаты в мастера спорта. Мастера присваивают только на огнестреле. Но action air можно заниматься в любом помещении, где нет стекол, и человек, который стреляет из этих пистолетов, учится управлять настоящим оружием. Каждый, кто приходит, сдает кодекс стрелка и обязан его выполнять.

- Какие правила в кодексе?

- Прежде всего, охрана труда. К оружию всегда относимся, как к заряженному. Не направляем туда, куда не хотим стрелять. Проверяем перед выстрелом, что находится перед мишенью и что – за ней. И главное: я никогда не положу палец на спусковой крючок, пока оружие не направлено на мишень. Все случайные выстрелы происходят только от того, что палец лежал на спуске.

- Вы учите ребят стрелять «по-настоящему»?

- Мы стреляем из разных положений, в движении, правой и левой руками. Выстраиваем из декораций ходы сообщений, окошки. Есть качающиеся мишени, есть выпрыгивающие, все, что угодно. Человек должен постоянно двигаться, стрелять из неудобных положений, лежа, с колена. Это стрельба, которая приближена к боевой. Она используется в войсках.

На соревнованиях старт дается по секундомеру. Стрелок проходит упражнение, в конце стреляет по финишной тарелке – она останавливает секундомер. Результат стрелка – очки – делятся на время. Каждое попадание – определенное количество очков.

- И каковы результаты у ваших воспитанников?

- Наши ребята уже занимали призовые места на соревнованиях. В этом году, может быть, поедем на Первенство России.

- На что вы потратили субсидии?

- На субсидию от гатчинской администрации я купил мишени, установки и пять первых пистолетов. В этом году я выиграл грант от Ленинградской области – надо купить оружие. Эти пистолеты быстро выходят из строя, а ремонтировать накладно. Изначально я брал разные пистолеты – на пробу, из них выбрал более надежные, в том числе «беретту». А самые лучшие пистолеты – японские, основоположники action air. Вот этому – третий год, до сих пор стреляет.

- Много народу у вас занимается? И какого возраста ребята?

- В этом году был большой наплыв: сейчас занимаются полсотни человек, по 25 в каждой группе – спортивной и военно-патриотической. А возраст не регламентирован: самому младшему – девять лет, старшему – за сорок. Но, в основном, подростки и студенты. Кстати, девочки осваивают пистолет быстрее. Выполняют аккуратно все, что им говорят. В спортивной команде у нас 80% – студенток.

Екатерина Дзюба