«Театральная осень» войсковицкой «Мозаики»

Участниками конкурса, который продолжался 29 и 30 октября, стали 23 театральных коллектива из 14 районов Ленинградской области. Высоких результатов добился образцовый самодеятельный коллектив «Театр «Мозаика» из поселка Войсковицы Гатчинского района.

Лауреатом I степени в номинации «Лучшая режиссура» за спектакли «Жила-была Гусеничка» по произведению О. Новиковой, «Любопытный слоненок» по произведению Р. Киплинга и «Портреты» поэтические картины по произведению А.С. Пушкина «Евгений Онегин» стала руководитель театра «Мозаика» Оксана Новикова.

Еще дважды театр «Мозаика» признан лауреатом III степени - в номинации «Лучшая сценография» за спектакли «Жила-была Гусеничка» и «Любопытный слоненок» и в номинации «Лучшее музыкальное оформление» за спектакль «Портреты».

В номинации «Дебютант фестиваля» был отмечен театральный коллектив-спутник театра «Мозаика», которым руководит Екатерина Лобанова за спектакль «Слоненок пошел учиться» по произведению Д. Самойлова.

По решению членов жюри Гран-при конкурса завоевал спектакль «Сказка о попе и работнике его Балде» по произведению А.С. Пушкина Образцового самодеятельного коллектива театра «БиМАрт», руководитель - Юлия Даглдиян, Кировский район.

Лауреатом I в номинации «Лучший музыкальный спектакль» стал музыкальный театр «Весёлый балаганчик» за спектакль-мюзикл «Маленькая колдунья», руководитель - Вера Боярская, Тосненский район.

Лауреатом II степени в номинации «Лучший актерский ансамбль» стала студия эстрадной миниатюры «Театр праздника», руководитель - Иван Смирнов, Бокситогорский район.

Лауреатом III степени в номинации «Лучшая сценография» за музыкальный спектакль «Все мыши любят сыр» по пьесе Д. Урбана признан детский музыкальный театр, руководитель - Григорий Логвинюк, Выборгский район.

Фестиваль проводится один раз в два года и является важным событием для всех руководителей образцовых театральных коллективов, как возможность подвести итоги своей работы с коллективом.

Участники фестиваля отметили гостеприимство Войсковицкого центра культуры и досуга и организацию фестиваля.

«Организация фестиваля - на все 100 процентов! Дети так соскучились по сцене, и сцена очень понравилась, она была теплой, светлой и очень удобной. Зрители - внимательные и доброжелательные! Столько знакомых лиц! Какие разные спектакли! Спасибо за фестиваль!» - написала одна из участниц.

Фото: Дом народного творчества Ленинградской области