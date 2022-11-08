Виктория Чернова из Гатчины – среди лучших добровольцев области

― Волонтерское движение в области за последнее время приобрело действительно широкий размах. Люди стремятся помогать, делать добрые дела ― причем в самых разных сферах. Разнообразие волонтерских проектов отражает и список награжденных добровольцев. Отобраны десять лучших, но, на самом деле, награду получают все активные, по настоящему неравнодушные волонтеры, этой наградой является благодарность тех, кто принимает помощь, ― прокомментировал заместитель председателя правительства Ленинградской области— председатель комитета по сохранению культурного наследия Владимир Цой.

В этом году знаки отличия «За вклад в развитие добровольческого движения Ленинградской области» получила директор Гатчинского Дворца молодежи, руководитель волонтерского клуба «ТИМ-ГДМ» Виктория Чернова, инженер по лесопользованию и руководитель школьного лесничества из Лодейнопольского района, которая занимается экологическим просвещением детей, Оксана Баскинова, директор благотворительного фонда «Чистая Вуокса» Мстислав Жиляев, руководитель добровольческого клуба «Вместе делаем добро», которые реализуют патриотические акции, экологические проекты и оказывают помощь животным, Анастасия Гришина. Награды также удостоены председатель совета кировского отделения «Всероссийского добровольческого пожарного общества» и инициатор развития движения «Юный пожарный» в Кировском районе Александр Никулин, волонтер объединения добровольных спасателей «Экстремум» и руководитель поисково-спасательных работ Евгения Шулепникова, муниципальный координатор движения «Волонтёры Победы» и руководитель тихвинского отделения «Бессмертный полк» Надежда Шадричева, руководитель добровольческого клуба «Альтаир», специализирующиеся на патриотических проектах, Ольга Халамова. Также в десятку лучших добровольцев вошли участники добровольной народной дружины по защите государственной границы Михаил Козлов и Федор Фролов.