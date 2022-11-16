Дети из ЛНР обрели семьи в «Надежде»

С 2009 года в детском городке «Надежда» в деревне Войсковицы Гатчинского района проживают семьи с приемными детьми.

Татьяна Лашкова оказалась одной из первых в числе родителей, взявших под опеку детей. Трое из них уже совершеннолетние, живут отдельно. Дочь Татьяны, Евгения, решила пойти по стопам мамы. Девушка с отличием окончила Гатчинский педагогический колледж. Женя, помимо своей дочери, теперь будет воспитывать еще троих: Милану, Михаила и Евгению. Детки прибыли из Луганского республиканского дома ребенка. На данный момент семья Лашковых воспитывает шестерых детей. Ребята увлекаются рисованием, пением, футболом. Старшие девочки - эко-волонтеры.

Кирилл и Кристина из Лутугинской коррекционной школы-интерната приехали к Владимиру и Марине Вайнилко. Родители уже выпустили тринадцать детей и сейчас воспитывают еще пятерых. Все дети охвачены дополнительным образованием: Наташа завершает обучение в музыкальной школе по классу скрипки, мальчики Костя и Кирилл увлекаются футболом, Яна любит рисовать и посещает военно-патриотическое объединение «Отчий край», также вместе с Кристиной занимается бисероплетением.

В доме у Андрея и Натальи Бажановых скучно не бывает. На пороге гостей встречает любвеобильный пес, также здесь живет попугай, ёжик, мышь и водные черепахи. Сейчас в семье восемь детей, двое из них, Денис и Светлана, приехали из г. Стаханова ЛНР. Ребятня познакомила гостей со своими питомцами, потом все дружно накрыли на стол и пригласили пить чай.

- Мне очень нравится одно из определений слова «счастье», - признался глава семейства Андрей Васильевич. - Счастье – это преодоление известных трудностей на пути к известной цели. Поэтому у нас есть трудности, и мы хотим быть счастливыми, преодолевая их.

В поселке царит невероятная атмосфера единства и взаимопомощи. Здесь не разделяют детей на своих и чужих, на обычных и с особенностями развития, а слово «мама» звучит с теплотой, трепетом и любовью.

Пресс-служба администрации Гатчинского района