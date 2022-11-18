В МФЦ Ленинградской области можно оформить карту болельщика
С 17 ноября во всех отделениях МФЦ и удаленных рабочих местах (УРМ) можно пройти процедуру идентификации личности для оформления карты болельщика.
• Заявление на получение карты необходимо подать самостоятельно на портале Госуслуг, заполнив форму в разделе «Карта болельщика». Для этого потребуются данные паспорта, портретное фото, номер телефона, адрес электронной почты.
• После подачи заявления важно подтвердить личность владельца карты болельщика в любом МФЦ Ленинградской области, кроме бизнес-офисов.
• При посещении нужно иметь при себе паспорт. Если карта оформляется на ребенка, то необходимо представить свидетельство о рождении . С 14 лет граждане обращаются только лично.
Карта болельщика оформляется один раз через портал Госуслуг и остается в личном кабинете. При покупке билетов и абонементов данные появляются в личном кабинете в специальном разделе. Для входа на стадион нужно будет показать QR-код, который формируется автоматически.
С подробной информацией можно ознакомиться на сайте: https://mfc47.ru/services/detail/773795