В МФЦ Ленинградской области можно оформить карту болельщика

• Заявление на получение карты необходимо подать самостоятельно на портале Госуслуг, заполнив форму в разделе «Карта болельщика». Для этого потребуются данные паспорта, портретное фото, номер телефона, адрес электронной почты.

• После подачи заявления важно подтвердить личность владельца карты болельщика в любом МФЦ Ленинградской области, кроме бизнес-офисов.

• При посещении нужно иметь при себе паспорт. Если карта оформляется на ребенка, то необходимо представить свидетельство о рождении . С 14 лет граждане обращаются только лично.

Карта болельщика оформляется один раз через портал Госуслуг и остается в личном кабинете. При покупке билетов и абонементов данные появляются в личном кабинете в специальном разделе. Для входа на стадион нужно будет показать QR-код, который формируется автоматически.



С подробной информацией можно ознакомиться на сайте: https://mfc47.ru/services/detail/773795