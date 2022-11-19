Сохранность русского мира — наша общая цель

«Внешнеполитическая обстановка кардинально изменилась. За 15 лет реализации программных мероприятий нам удалось закрепить наиболее эффективные формы работы с представителями русского зарубежья, в том числе с молодежью, при этом мы не останавливаемся на достигнутом и адаптируемся к меняющейся международной обстановке. Актуальная ситуация в мире повлияла на расстановку приоритетов. Сейчас важно уделять большое внимание правовым вопросам поддержки соотечественников, особенно при возможной репатриации», — заявила Анна Данилюк.

На территории Ленинградской области работает специальная программа по добровольному переселению соотечественников. За последние семь лет в область переехали порядка 12 тысяч человек. Благодаря этой программе можно найти работу по специальности, решить юридические формальности, связанные с переездом, а также социальные вопросы и образования.

Второй важный вопрос — это необходимость решения валютных, налоговых и иных правовых и операционных вопросов, связанных с заморозкой деятельности российских участников в рамках реализации программ приграничного сотрудничества. Губернатором Ленинградской области ранее было предложено заместить международное финансирование проектов программ средствами федерального бюджета в целях защиты интересов российских участников программ.

«Ленинградская область была активно вовлечена в реализацию указанных программ, которые являлись инструментом, призванным способствовать укреплению доверия и развитию контактов между людьми и решать общие с сопредельными государствами задачи развития приграничных территорий. Россия открыта к мирному диалогу, всегда была надежным партнером в любых международных отношениях, была и остается непримиримым защитником своих граждан», — подчеркнула вице-губернатор Анна Данилюк.

По итогам форума будет разработан итоговый документ с практическими рекомендациями.

Пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области