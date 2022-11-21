Предваряя панельную дискуссию «Музыка — универсальный код памяти. Мы помним и бережём», в Гатчинском городском Доме культуры прозвучала симфония Дмитрия Шостаковича «Памяти жертв фашизма» в исполнении камерного ансамбля «Солисты Москвы» под управлением народного артиста СССР Юрия Башмета. Это единственная композиция, написанная композитором за границей — в Дрездене после посещения Шостаковичем Освенцима.

«Наивысшего художественного воплощения тема блокады Ленинграда достигла только в музыке. Наиболее точный образ времени создаётся именно искусством. Сегодня миссия отечественной культуры — защитить сердца и умы наших детей, потому что именно культура формирует у человека образ Родины. Этот образ складывается из всего, чем человек пропитан с детства. И хорошо, что западные кумиры сейчас далеко. Сегодня лучшие произведения о Великой Отечественной войне обрели второе дыхание. И надо, чтобы дети учили песни о войне, читали книги о войне», — отметила депутат государственной Думы России Елена Ямпольская.