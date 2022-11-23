Природоохранная прокуратура подала в суд на «Новый Свет – Эко»

Ранее в целях устранения нарушений, выразившихся в повторном использовании сточных вод (фильтрата), стекающих с тела полигона, без предусмотренной законом очистки, природоохранной прокуратурой в адрес генерального директора ООО «Новый Свет-Эко» внесено представление, которое в ноябре 2022 года рассмотрено и удовлетворено.

Хозяйствующим субъектом приняты меры по устранению допущенных нарушений закона, однако фактически надлежащая очистка фильтрата до сих пор не обеспечена, что способствует порче качества атмосферного воздуха в районе.

В этой связи природоохранной прокуратурой в Гатчинский городской суд направлено исковое заявление к ООО «Новый Свет-Эко» об обязании обеспечить надлежащее осуществление сбора фильтрата с его последующей очисткой согласно санитарно-эпидемиологическому законодательству.

В настоящий момент надзорные мероприятия продолжаются.

Фактическое устранение выявленных нарушений находится на личном контроле прокурора области.

Пресс-служба прокуратуры Ленинградской области