Природоохранная прокуратура подала в суд на «Новый Свет – Эко»
В рамках исполнения поручения прокурора Ленинградской области Сергея Жуковского продолжается работа по восстановлению прав жителей Гатчинского района на благоприятную окружающую среду.
Ранее в целях устранения нарушений, выразившихся в повторном использовании сточных вод (фильтрата), стекающих с тела полигона, без предусмотренной законом очистки, природоохранной прокуратурой в адрес генерального директора ООО «Новый Свет-Эко» внесено представление, которое в ноябре 2022 года рассмотрено и удовлетворено.
Хозяйствующим субъектом приняты меры по устранению допущенных нарушений закона, однако фактически надлежащая очистка фильтрата до сих пор не обеспечена, что способствует порче качества атмосферного воздуха в районе.
В этой связи природоохранной прокуратурой в Гатчинский городской суд направлено исковое заявление к ООО «Новый Свет-Эко» об обязании обеспечить надлежащее осуществление сбора фильтрата с его последующей очисткой согласно санитарно-эпидемиологическому законодательству.
В настоящий момент надзорные мероприятия продолжаются.
Фактическое устранение выявленных нарушений находится на личном контроле прокурора области.
Пресс-служба прокуратуры Ленинградской области