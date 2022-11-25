Команда неравнодушных сердец

Жители Ленинградской области — это люди с невероятной душой. Чувствуя, что нужна помощь, они обязательно найдут, чем могут помочь. Александр Дрозденко поблагодарил всех, кто не жалеет сил и времени, разбирается в новых для себя вопросах, едет за тридевять земель и, главное, не перестаёт верить: все наши ребята в скором времени вернутся целыми и невредимыми.

«Команда 47 становится настоящей, мощной силой. Когда движение только создавалось, мы жили в другой общественной ситуации, у нас был хороший опыт помощи ближним ковидного времени и мы его тиражировали в нашей Команде 47. Но с началом специальной военной операции, с началом мобилизации – наличие такого единого, мощного движения ленинградцев оказалось как нельзя кстати. Помощь стала всенародной и вышла на новый уровень. Наши защитники не были бы столь сильны, отважны, упорны в достижении целей специальной военной операции, если бы они не знали, что за ними — очень прочный тыл. И этот тыл организуете, в том числе вы — ленинградцы, члены нашей Команды 47», — подчеркнул Александр Дрозденко.

Он отметил, что в нынешней ситуации главное — не оставаться в стороне, а идти в общество, найти то, чем ты можешь помочь, и почувствовать свою сопричастность.

Участники встречи рассказали о своих проектах и решили объединить усилия и возможности при организации поставок в зону СВО.

Сергей и Лолита Мареничевы живут в Вырице, воспитывают дочку и много путешествуют. В ноябре они отправили свою первую машину с гуманитарной помощью для наших бойцов на Украине.

Идея собрать и отправить помощь изначально пришла в голову Сергею. Он просто не мог сидеть в безопасном месте и делать вид, что ничего не происходит. Поначалу Сергей хотел сделать всё тихо, без огласки, но со временем понял, что вокруг него много людей, которые хотели бы помочь, но не знают как. В итоге вместе с женой они смогли объединить вокруг себя команду единомышленников, благодаря чему груз удалось собрать достаточно быстро.

Сергей вместе с другом купили УАЗик, который потребовалось починить, перебрать, привести в боевую готовность. Целую неделю они крутили гайки, стучали и варили. Владелец магазина автозапчастей в Вырице отказался брать с них деньги за детали для машины и даже выделил наборы инструментов для фронта. Завод Redius передал танкистам два поста сварки.

Для девочек тоже работа нашлась: догружали машину медикаментами, вкусняшками и нужной мелочёвкой. В итоге на фронт отправились продукты питания, инструменты, тёплая одежда, газовые баллончики, медикаменты, сигареты, болгарка, аккумулятор и много чего ещё.

«Сразу скажу: это мой первый сбор как организатора. Было очень волнительно хотя бы просто выложить пост», — вспоминает Лолита.

Но, как говорится, глаза боятся, а руки делают: люди откликнулись, пошли репосты, начали переводить деньги и присылать посылки. Центр «Доброволец ЛО» помог собрать отправления, Гатчинская школа № 1 собрала письма бойцам от детей…

В общем, всем миром, целой командой этот груз был собран и отправлен в полк 47-й дивизии, где служит Артур Мурадов, земляк Сергея и Лолиты из п. Сиверский.

Теперь Сергей с Лолитой хотят поставить отправки на поток. Первый раз — он трудный самый, дальше будет и легче, и быстрее. Команда 47 своих не бросает.

На встрече о своих проектах помощи также рассказали Ирина Кириллова, участница группы поддержки «Северная звезда 138», группы жен кадровых военных 138 мотострелковой бригады из Каменки, Ольга Степанова из Луги — организатор сладкого аукциона, деньги от которого пошли на помощь военным через группу «Своих не бросаем. Луга», Александр Иванов, оказывающий помощь односельчанам, семьям мобилизованных, хозяйка салона красоты из Киришей Яна Богданова, организовавшая у себя в салоне пункт сбора вещей для мобилизованным. Надежда Балуева — серебряный волонтер из Всеволожска, начинатель областного движения «Бабушкино тепло» по вязанию носков для солдат, предложила начать делать своими руками для военных новогодние подарки. Фермер из Агататово Гаро Мнацаканян, снаряжающий машины с сыром и молочной продукцией в зону СВО и на Донбасс, предложил предоставить свою продукцию в конвои, которые отправят в ближайшее время на фронт участники встречи.

С таким тылом победа — только вопрос времени.

Фото пресс-службы губернатора и правительства Ленинградской области