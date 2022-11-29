«Поющие трубы» снова в Гатчине

Гатчинская городская филармония по традиции собирала любителей классической музыки в трех залах Гатчины, и на каждой из этих площадок был полный аншлаг.

Первый день фестиваля проходил в лютеранской кирхе святого Николая. Открывая фестиваль, пастор кирхи Виктор Воронцов поблагодарил всех, кто пришел на этот праздник музыки.

- Очень важно, что мы наконец проводим его в живом формате, и у нас есть возможность прочувствовать струнами наших душ все тонкости исполнения музыкальных произведений, - отметил он.

С очередной возможностью услышать орган, этого истинного «короля инструментов» поздравила всех заведующая Гатчинской филармонией Надежда Корбут.

- К сожалению, на этом фестивале у нас не присутствуют, как бывало прежде, музыканты из Польши, Литвы, Украины, - сказала Надежда Владимировна. - Но мы не унываем - мы продолжаем петь, играть и наслаждаться всей классической музыкой, которая только существует в мире.

В кирхе прозвучал концерт «Осенняя фантазия» в исполнении лауреатов международных конкурсов, выпускников Санкт-Петербургской консерватории им. Римского-Корсакова Дины Ихиной (орган, Печоры - Псков), Дениса Маханькова (орган, Печоры – Псков) и Анатолия Буваленко (фагот, Курск). В программе концерта прозвучали произведения И.С. Баха, Ф. Шуберта, Т. Альбинони, Г. Бове, Л. Вьерна, М. Таривердиева. В небольшом зале кирхи — замечательная акустика, что позволило слушателям сполна насладиться божественными звуками, извлекаемыми из прекрасного инструмента.

В субботу фестиваль продолжился в католической церкви Божией матери Кармельской. В концерте «Времена года» приняли участие мастера классической музыки из Санкт-Петербурга, лауреаты международных конкурсов Мария Лобецкая (орган) и Павел Чижик (вибрафон). На концерте прозвучали узнаваемые произведения А. Пьяццоллы и Г. Свиридова.

Завершил фестиваль концерт «Тысяча и одна флейта», прошедший в воскресенье в концертном зале музыкальной школы им. М.М. Ипполитова-Иванова. В этот вечер прозвучали шедевры немецкого и итальянского барокко для флейты и органа в исполнении заслуженного артиста России, лауреата международных конкурсов Даниэля Зарецкого (орган, Санкт-Петербург) и лауреата международного конкурса Елизаветы Морозовой (блок-флейта, Беларусь). Слушатели по достоинству смогли оценить прекрасное исполнение произведений И.С. Баха, Г. Ф. Телемана, Г. Ф. Генделя, А. Марчелло. Орган и блок-флейта прекрасно дополняли друг друга, воссоздавая практически всю панораму музыки барокко Германии и Италии начала XIX века.

Юлия Лысанюк