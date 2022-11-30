Утвержден бюджет города Гатчины на 2023 год

Проект бюджета города Гатчины представила председатель Комитета финансов администрации Гатчинского района Любовь Орехова. Она отметила, что проект бюджета прошел процедуру публичных слушаний и получил положительное заключение контрольно-счетной палаты Гатчинского района.

Доходная часть бюджета города Гатчины на 2023 года запланирована в сумме 1014,2 млн руб. Расходы бюджета составят 1091,8 млн руб. Прогнозируемый дефицит бюджета – 77,6 млн руб. (9,7 % от общего объема доходов).

Доходы бюджета

В структуре доходов на долю собственных доходов приходится 79% (800 млн руб.). Безвозмездные поступления составляют 21% (214 млн руб.)

Налоговые доходы, к которым относятся доходы от налогов и сборов, являются основным доходным источником бюджета. Они запланированы в сумме 628,3 млн руб., что на 7,6% больше уточненного бюджета на 2022 год. В общей структуре доходов составляют 62%.

Основным доходным источником бюджета является налог на доходы физических лиц. В структуре налоговых доходов на его долю приходится 71,8 % - 451,3 млн руб.

Прогнозируемая сумма поступлений налога на имущество физических лиц – 27,9 млн руб., земельного налога от физических лиц – 5,2 млн руб., от юридических лиц – 134,8 млн руб. (количество налогоплательщиков - 238 организаций).

На долю неналоговых доходов в 2023 году придется 171,7 млн рублей. Так, доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, составят 80 млн руб. Прогноз данных доходов произведен Комитетом по управлению имуществом Гатчинского муниципального района. Прогнозируемые поступления рассчитаны по 803 заключенным договорам (с учетом погашения задолженности). Сумма задолженности – 22,7 млн руб.

Доходы от использования муниципального имущества пополнят казну на 45 млн руб. Прогнозируемые поступления рассчитаны по 84 заключенным договорам (с учетом погашения задолженности). Сумма задолженности – 2,7 млн руб.

Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности МО «Город Гатчина», планируются за счет реализации имущества объектов с земельными участками субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии с ФЗ от 22.07.2008г. № 159-ФЗ по преимущественному праву. Прогноз поступления доходов от реализации иного имущества в бюджете МО «Город Гатчина» составляет на 2023 год 15 млн руб. Прогноз доходов от продажи земельных участков - 16 млн руб.

Безвозмездные поступления в бюджет МО «Город Гатчина» запланированы в сумме 214,2 млн руб. Это, в том числе, субсидии из областного бюджета на строительство инженерной и транспортной инфраструктуры в микрорайоне Заячий ремиз – 10,1 млн руб., ремонт продолжения ул. Крупской – 42,1 млн руб., стимулирующие выплаты работникам культуры – 47,2 млн руб.

Из бюджета Гатчинского муниципального района в виде субсидий запланировано поступление 2,7 млн руб., в том числе на трудоустройство несовершеннолетних граждан – 0,9 млн руб., на мероприятия для граждан пожилого возраста, инвалидов и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации – 0,5 млн руб.

Расходы бюджета

Расходная часть бюджета города сформирована на основании 8 муниципальных программ, утвержденных на 5 лет.

Программная часть бюджета на 2023 год составит 1001,9 млн руб., что составляет 91,8% от общего объема расходов. Непрограммные расходы планируются в сумме 89,8 млн руб. или 8,2%.

Расходы дорожного фонда в 2023 году составят 97,4 млн руб., в том числе

- 28,2 млн руб. - ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения,

- 17,3 млн руб. – ремонт дворовой территории по адресу ул. Хохлова, д.13, 15, 17, 19, 21;

- 51,9 млн руб. – строительство дорог, в т.ч. 2,3 млн руб. - организация транспортного сообщения между микрорайонами Аэродром и Мариенбург;

- 48,7 млн руб. - строительство дороги – продолжения ул. Крупской от Пушкинского до Ленинградского шоссе (от ЖК «IQ» до ТК «ОКей»), 150 м;

- 1 млн руб. – прочие мероприятия по развитию улично-дорожной сети.

Расходы на содержание территории города (освещение, содержание детских и спортивных площадок, содержание мест захоронений, устройство и ремонт тротуаров и прочее) составят 85,1 млн руб., в том числе:

- 50 млн руб. – уличное освещение;

- 3,9 млн руб. - содержание детских и спортивных площадок;

- 18 млн руб. - механическая уборка дворовых территорий и внутриквартальных проездов микрорайонов Аэродром и Мариенбург;

- 3 млн руб. – организация и содержание мест захоронений;

- 3,1 млн руб. - прочие мероприятия по благоустройству,

- 200 тыс. руб. – эвакуация транспортных средств;

- 4,3 млн руб. - мероприятия в целях реализации областного закона № 3-оз «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров и городских поселков муниципальных образований Ленинградской области»: ремонт пешеходной дорожки вдоль фасада дома №11 по ул. Красных Военлетов, ремонт тротуара по ул.Воскова (от ж/д станции «Мариенбург» до Корпиковского шоссе), ремонт тротуара по ул.Северная от д.5 до пересечения с ул. Комсомольцев-Подпольщиков, ремонт дворовой территории между д.22 по ул.Урицкого и д.59 по ул. Карла Маркса.

- 2,6 млн руб. - устройство тротуаров (проектирование) по улицам Пушкинская, Рошаля, Бородина, Офицерская, Заводская и Корпиковское шоссе в Мариенбурге по требованию Управления Федеральной службы судебных приставов на основании судебного решения Гатчинского городского суда.

В рамках мероприятий программы «Формирование комфортной городской среды» в 2023 году предусмотрены средства в сумме:

- 9,5 млн руб. - на комплексное благоустройство дворовой территории по адресу: пр. 25 Октября, д.56 и пр. 25 Октября, д.35, д.37 (почта) - ул. Киргетова, д.8. Планируется софинансирование из областного бюджета в размере 20,5 млн руб.;

- 7,8 млн руб. - комплексное благоустройство территории «Гатчинский дворик» (территория, ограниченная ул. Чкалова д.77 - ул. Красная д.2, 4, 6 - пр. 25 Октября, д. 3, 5), кроме того планируется софинансирование из бюджетов вышестоящих уровней в размере 38,8 млн руб.

На объекты коммунального хозяйства будет направлено 50,5 млн руб., в т.ч.:

- 3,3 млн руб. - комплекс работ по реконструкции станции перекачки на ул. Рысева, д.32;

- 5,8 млн руб. - капитальный ремонт сетевого насосного агрегата №3 главной канализационной насосной станции вблизи Красносельского шоссе;

- 4 млн руб. - ремонт наружных сетей водопровода и канализации для целей реализации проекта «Гатчинский дворик»;

- 9,3 млн руб. - ремонт участка теплотрассы по ул.Красная («Гатчинский дворик»);

- 13,1 млн руб. - разработка проектно-сметной документации на инфраструктурное развитие земельных участков в микрорайоне Заячий ремиз;

- 15 млн руб. - установка автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов с погодным и часовым регулированием.

На обеспечение деятельности учреждений Гатчины (5 учреждений культуры, Гатчинский спортивно-досуговый центр, Дворец молодежи, УБДХ, Центр социальной поддержки и Управление строительства) запланировано направить 633 млн руб. Самая большая сумма предназначена для МБУ «Управление благоустройства и дорожного хозяйства» - 286,4 млн. руб. Это учреждение обеспечивает полный комплекс работ на территории города по уборке дорог, дворов, тротуаров, новых благоустроенных пространств, озеленение и прочие мероприятия.

На укрепление материально-технической базы учреждений предусмотрено 11,7 млн руб., в том числе:

- 6,2 млн руб. – приобретение мебели, сценических костюмов и специализированной одежды, оборудования и пр. для учреждений, в том числе за счет средств депутатов ЗАКСа 5,9 млн руб.

- 3,4 млн руб. – разработка проектно-сметной документации для ремонта спортивного зала «Маяк»;

- 1,3 млн руб. – приобретение спец.техники (бурана и прицепного оборудования) для прокладки лыжных трасс для МБУ «Гатчинский спортивно-досуговый центр»;

- 800 тыс. руб. – ремонтные работы в Гатчинском Дворце молодежи, в том числе оборудование кабинета психолога.

Елена Суралёва