Ленобласть готовится отмечать блокадные даты

«18 января встречаем 80-летие прорыва блокады Ленинграда, а через год ― 80-летие полного снятия блокады Ленинграда, освобождения всех оккупированных в годы войны городов Ленобласти и победы в Ленинградской битве. Нам предстоит объединить усилия ― и администраций районов, и большинства областных профильных комитетов, чтобы приуроченные к этим важнейшим датам мероприятия остались в памяти у людей, были интересны ленинградцам разных возрастов, ― подчеркнул губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. ― В комплексный план мероприятий, который сейчас разрабатывается, необходимо включить реновацию и реставрацию памятных мест, развитие интерактивного проекта комплекса «Дорога жизни», меры дополнительной социальной поддержки ветеранов, а также творческие, общественные мероприятия».

Область проведет реконструкцию Дороги жизни с оформлением в едином стиле всех объектов, готовит проект строительства второго музея Прорыва блокады, посвященного поисковой работе.

Особое место займет патриотическая и творческая работа с молодежью: «Вахта памяти», конкурсы сочинений, рисунков, стихов, фестиваль блокадных фильмов, а также участие волонтеров в бытовой помощи ветеранам и блокадникам.

Пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области