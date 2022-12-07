Кирилл-«Чикатило»

Рано утром 2 декабря, во время начала уроков на телефон «02» позвонили из Гатчинской школы № 2. На электронную почту школы пришло сообщение от адресата с говорящим именем «Чикатило» и текстом следующего содержания: «Здравствуйте, я Кирилл. Я ненавижу вас всех, с детства у меня ненависть к людям. Я русский анархист из организации Devilterror и мне требуется 150000 рублей, иначе я нажму на кнопку и все школы Гатчины взорву».

«Чикатило» дал номер телефона для связи и свой «Телеграм».

На место происшествия выехали сотрудники уголовного розыска, следователь, эксперт, экипажи ГИБДД и патрульно-постовой службы. В ходе осмотра здания школы и прилегающей территории никаких подозрительных предметов обнаружено не было.

Следственным управлением УМВД России по Гатчинскому району возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 207 УК РФ: заведомо ложное сообщение об акте терроризма, совершенное в отношении объекта социальной инфраструктуры. Для справки: статья предусматривает наказание в виде штрафа в размере от полумиллиона рублей – и вплоть до лишения свободы на срок от трех до пяти лет.