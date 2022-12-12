Ильяс Норов: «Мы дружные, хотя и разные»

Председатель татарско-башкирского общества «Юлдаш» и местной религиозной организации мусульман города Гатчины и Гатчинского района Ильяс Норов, член общества Ринат Муртазин и проживающий в Гатчине председатель духовного управления мусульман Санкт-Петербурга и Ленобласти Дамир Хусаинов по приглашению духовного лидера российских мусульман Муфтия шейха Равиля Гайнутдина посетили торжества, посвященные 1100-летию принятия ислама народами Волжской Булгарии.

По поручению президента РФ Владимира Путина празднование этой даты проводились на федеральном уровне. В план мероприятий вошли не только концерты, выставки и фестивали, но и открытие новых значимых объектов инфраструктуры, публикации качественной религиозной литературы, а также экономические форумы, которые способствовали налаживанию и укреплению связей России с партнерами из исламских государств.

В Государственном центральном музее современной истории 9 декабря открылась выставка «Сады ислама. Свет веры сквозь века», через произведения искусства раскрывающая основные вехи истории и крупнейшие события развития ислама в России, а также рассказывающая о ведущих представителях российского мусульманства.

Центральным экспонатом выставки стал первый в мире печатный священный Коран, изданный в России на арабском языке в 1787 году по указу императрицы Екатерины II. Судьба этого Корана впечатляющая. Он 250 лет находился в Российской национальной библиотеке. Пережил и 1812 год, и непростой XIX век, Первую мировую войну, революцию, Великую Отечественную войну, блокаду. Коран сохранился в прекрасном состоянии и в год 1100-летия официального принятия ислама народами Волжской Булгарии был представлен для широкого обозрения.

- Все это проводится, чтобы наша многонациональная и многоконфессиональная страна видела, какие мы дружные, хотя и разные, - поделился впечатлениями Ильяс Норов. - На мероприятии присутствовали российские мусульманские религиозные деятели, представители религиозных структур государств, исповедующих ислам, деятели культуры, ведущие музейные работники, представители научного сообщества, Герои России, отличающиеся во время специальной военной операции.

Кульминацией праздничных событий стал XVIII Международный мусульманский форум, участниками и гостями которого стали религиозные лидеры, ученые, политические и общественные деятели из 30 стран мира.

Вечером в Доме союзов прошел праздничный концерт, организованный республикой Татарстан и посвященный завершению юбилейного года. Заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин огласил приветствие гостям мероприятия, направленное президентом России Владимиром Путиным, вручил председателю духовного управления мусульман РФ Муфтию шейху Равилю Гайнутдину благодарственное письмо правительства РФ. Президент республики Татарстан Рустам Минниханов поздравил присутствующих и поблагодарил всех, кто оказал помощь в проведении столь масштабного мероприятия.

Отметим также, что выставка «Сады ислама. Свет веры сквозь века» проходит в Москве в рамках Года культурного наследия России. Работа экспозиции в Государственном центральном музее современной истории продлится до 15 января.

Татьяна Можаева