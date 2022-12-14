Гатчинский центр «Дарина» - среди участников конкурса "Добрый огород"

В рамках третьего тура конкурса признаны лучшими 20 агроволонтерских проектов из Брянской, Саратовской, Калининградской, Тюменской, Белгородской, Ленинградской, Тульской, Омской областей, республик Башкирии, Крым и Марий Эл, Красноярского и Приморского края, Ханты-Мансийского автономного округа.

Победители — агроволонтеры, оказывающие помощь социально незащищенным гражданам в проведении ими садово-огороднических работ.

Агроволонтеры используют суммы денежных призов на приобретение инвентаря, удобрений и посадочного материала для реализации своих социальных проектов.

Самые добрые регионы

Наибольшее количество лучших агроволонтерских проектов в третьем сезоне проекта «#Добрый огород» представлено на конкурс волонтерами Тюменской и Саратовской областей.

Сезон начнется досрочно

Реализовывать намеченные планы волонтеры начнут уже в новом агросезоне. Но для некоторых он начнется намного раньше календарного срока. Самые юные аграрии — воспитанники детского сада № 7 Беловского сельского поселения Белгородской области — организуют мини-огород на подоконнике, будут наблюдать за развитием растений и вести дневник наблюдений.

В Минусинске Красноярского края для экодошколят детского сада «Жемчужинка» планируется обустройство теплицы, которая поможет ребятам участвовать и побеждать в ежегодном городском конкурсе «День помидора».

Юннаты Алина и Ярослав Чистяковы из Омской области планируют приобрести гидропонную установку и продолжить свои научные исследования.

Внедрение и обучение всех желающих навыкам земледелия с использованием гидропонной технологии также в основе идеи проектов сургутских и приморских агроволонтеров.

Сады мечты и социальные огороды

Специалисты Гатчинского реабилитационного центра для детей и молодежи с ограниченными возможностями здоровья «Дарина» совместно с партнерами — гатчинской «Школой третьего возраста» — с 2020 года реализуют проект «Наш веселый огород». Его задача — ввести детей в мир природы, сформировать знания о ее объектах и явлениях, воспитать способность видеть красоту родной природы, любовь, бережное и заботливое отношение к ней.

В Крыму волонтеры из Дмитровской школы высадят фруктовые деревья для ребенка войны, ветерана педагогического труда. «Сад мечты» для 20 одиноких пенсионеров помогут вырастить волонтеры и сотрудники Центра социального обслуживания населения в Моркинском муниципальном районе Республики Марий Эл. Активно поддержали акцию их коллеги из Саратовской области: в Балтайском и Самойловском районах соцработники займутся выращиванием овощей и зелени вместе с одинокими пожилыми гражданами, инвалидами и многодетными семьями, а в Ртищевском районе появится социальный огород.

Специалисты службы семьи Хайббулинского района Республики Башкортостан разработали проект «Семейный огород» — поддержка будет оказана многодетной семье, где отец погиб и мама сама воспитывает троих детей. Их коллеги и земляки из Зилаирского района помогут многодетным семьям выращивать садовую клубнику.

Мир станет прекрасней

Победа в конкурсе позволит создать «Академию зеленых профессий» на базе инновационной площадки «Агролаб» школы-интерната № 5 в Багратионовске Калининградской области. Занятия в «Академии» будут проходить по трем модулям: «Цветочной терапии», Daribuket и «Цветам в деталях».

Цветочные композиции ребята будут дарить пожилым одиноким людям. Тюменские агроволонтеры из районного молодежного центра и школы в поселке Высокий Мыс решили украсить цветочными клумбами место проведения традиционного бардовского фестиваля.

Прикладной курс «Флористика для начинающих», который будет проведен в Дубенском доме-интернате для престарелых инвалидов в Тульской области, будет способствовать улучшению самочувствия подопечных, развивать их физическую активность и интерес к жизни.

Территория доброго земледелия

В третьем сезоне «Доброго огорода» получили поддержку четыре агроволонтерских проекта из Тюменской области. Жители региона, по официальной классификации относящегося к территории рискованного земледелия, не привыкли пасовать перед капризами природы и делают ставку на научный подход и рациональное землепользование.

Студенты и преподаватели Тюменского техникума строительной индустрии и городского хозяйства помогут многодетной малообеспеченной семье эффективно использовать земельный участок.

Студенты агротехнологического колледжа из Нижней Тавды планируют создать на базе колледжа теплицы для выращивания овощей, рассады. Результаты труда будут переданы нуждающимся гражданам, а также беженцам из Луганской и Донецкой народных республик. А нижнетавдинские школьники — победители и призеры региональных и всероссийский агроконкурсов — будут выращивать овощи для малообеспеченных жителей села.

В рамках сетевого проекта «Агропоколение», реализуемого центром непрерывного аграрного образования агротехнологического колледжа, школьники Ялуторовска будут выращивать рассаду цветочных и овощных культур на базе лабораторий колледжа. А после агроклассники смогут высадить растения на приусадебных участках одиноких пожилых граждан.

Конкурс проводится в группе проекта. Работы принимаются до 30 декабря 2022 года.

Конкурс объявлен членами Общественной палаты Российской Федерации в апреле 2022 года.

Первые результаты впечатляют: уже работают 63 волонтерские команды, география «добрых огородов» широка — от Калининградской области до Приморья. Наибольшему количеству агроволонтерских инициатив дали жизнь добровольцы из Омской, Кемеровской, Ленинградской, Томской, Тюменской и Калининградской областей.