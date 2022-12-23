Национальные автономии дарят праздники детям беженцев

Две группы детей Донбасса в возрасте от 4 до 18 лет в сопровождении родителей побывали на новогоднем шоу «Золушка» в петербургском Дворце культуры им. Ленсовета, затем Дед Мороз вручил им новогодние подарки, программа продолжилась в развлекательном комплексе. На второй день для ребят и сопровождавших их взрослых была подготовлена обзорная экскурсия по предновогоднему Санкт-Петербургу.

По просьбе родителей, некоторые из детей прошли осмотр в медицинском центре у хирурга, дерматолога и стоматолога.

В организации этого путешествия из Тихвина в Санкт-Петербург помог комитет по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области.

Все расходы взяла на себя Азербайджанская культурная автономия. Её представители ― активные участники инициированной комитетом Межнациональной патриотической платформы #Vсе_кто_Zа. Ранее они собирали гуманитарную помощь и посылки для находящихся на лечении в областных госпиталях бойцов, участвовавших в СВО.