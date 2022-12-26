Волейбольный турнир памяти Николая Волкова

Соревнования проводились в 10-й раз и стали последними в 2022-м году для Федерации волейбола города Гатчины.

- Все мероприятия из нашего календарного плана на 2022-й год прошли успешно. При поддержке спорткомитета мы провели 13 турниров в Гатчине для разных категорий: мужчин и женщин, школьников и ветеранов. Все остались довольны, - подвела итоги года президент Федерации волейбола города Гатчины Яна Бочарова.

У турнира памяти Н.Н. Волкова уже есть небольшая история.

- Десять лет назад воспитанники Николая Николаевича и директор педколледжа В.М. Паршиков попросили нас провести турнир его памяти. Ребята-инициаторы помогли с подготовкой, а спорткомитет выделил площадку для игры. Вскоре турнир вошел в календарный план спортивных мероприятий Гатчины и стал ежегодным, - рассказала Яна Бочарова.

Для гатчинских любителей волейбола Николай Николаевич Волков - знаковая фигура. Он долгое время работал в Гатчинском педагогическом колледже, где особое внимание уделял развитию волейбола. Для участников и организаторов турнира Н.Н. Волков стал примером любви к своему делу:

- Мы каждый год участвуем в турнире памяти Николая Николаевича Волкова. Несмотря на то, что я лично не был с ним знаком, слышал очень много хороших откликов о нём от наших преподавателей. Он любил волейбол, продвигал этот вид спорта, - рассказал тренер Гатчинской ДЮСШ № 3 Антон Иванов.

Турнир проходил в формате игры до двух поражений. Каждый матч длился до победы в трех сетах. На площадке встречались разные по опыту и возрасту команды: вместе с юношами 14-ти лет играли более опытные коллективы.

- Регламент разрешал 14-летним волейболистам подать заявку на участие в турнире, чтобы они получили новый игровой опыт, - пояснила Яна Бочарова. - Юным участникам нравится играть с соперниками, которые выше их на голову. У нас недавно 14-летний парень представлял Гатчину на чемпионате области, и он стал лучшим игроком команды. У молодых ребят большой потенциал, и это надо принимать во внимание.

Соревнования проходили с 9 утра и продлились до самого вечера. За это время любители волейбола успели насладиться хорошей игрой опытных спортсменов и молодых дарований. А призовые места на турнире распределились таким образом:

- 1 место – волейбольной клуб «Ижора»,

- 2 место – ДЮСШ,

- 3 место – Сиверская.

Турнир только завершился, а волейболисты уже готовятся к участию в соревнованиях 2023-го года. Первым станет турнир памяти Почетного гражданина Ленинградской области Станислава Семеновича Богданова, который традиционно пройдет в январе.

Артём Тихонов