Ленинградские агроволонтёры – в числе победителей акции #Добрый огород

Специалисты Гатчинского реабилитационного центра для детей и молодежи с ограниченными возможностями здоровья «Дарина» Ленинградской области совместно с партнерами — гатчинской «Школой третьего возраста» — с 2020 года реализуют проект «Наш веселый огород». Его задача — ввести детей в мир природы, сформировать знания о ее объектах и явлениях, воспитывать способность видеть красоту родной природы, любовь, бережное и заботливое отношение к ней.

Ранее победителем первого этапа стала Павлова Тамара Александровна из города Выборг, реализовавшая проект «Дружно сажаем, много знаний получаем» вместе с детьми Центра «Добро пожаловать» высадила ягодно-плодовые кустарники, тем самым знакомила детей с природой и её сезонными изменениями. Неравнодушный предприниматель Рябушев Антон Михайлович, как участник первого этапа проекта продолжил благоустройство городских объектов общего пользования. А Буренина Таисия Юрьевна со своими коллегами из Отрадненской СОШ Приозерского района, привлекая ребят к проекту, старалась знакомить их с новыми технологиями, которые есть сегодня в сельском хозяйстве, чтобы молодежь возвращалась работать на свою малую Родину.

В проекте «Сад дружбы» председатель «Союза садоводов Гатчинского района» Логинов Иван Иванович мини-грант направил на приобретение посадочного материала для посадки сада в одном из муниципальных районов Гатчины, деревья и плоды которых будут доступны социально незащищенным слоям населения.

Конкурс #Добрый огород проводится в 2022 и в 2023 годах по инициативе члена ОПРФ, доктора наук Леонида Шафирова при поддержке членов Общественной палаты Российской Федерации, входящих в комиссию по территориальному развитию и местному самоуправлению (подробнее https://www.oprf.ru/news/v-op-rf-dali-start-vserossiyskoy-aktsii-dobryy-ogorod). Итоги конкурса подводятся в несколько этапов.

Пилотная реализация социального проекта была реализована в 2020 году в Ростовской области, где при поддержке общественников и сотрудников региональных министерств социального развития, образования и сельского хозяйства помощь агроволонтёров стала доступна для сотен нуждающихся садоводов и огородников.

В рамках третьего этапа, помимо ленинградцев, лучшими признаны агроволонтёрские проекты из Республик Башкирия, Крым и Марий Эл, Брянской, Саратовской, Калининградской, Тюменской, Белгородской, Тульской, Омской областей, Красноярского и Приморского края, Ханты-Мансийского автономного округа.

Первые результаты впечатляют: уже работают 63 волонтёрских команды, география «добрых огородов» широка – от Калининградской области до Приморья (подробнее https://www.oprf.ru/news/konkurs-minigrantov-dobryy-ogorod-nazvany-pervye-pobediteli, https://www.oprf.ru/news/pobediteli-dobrogo-ogoroda-vozvrashchenie-timurovtsev-i-sadyvospitateli.

До 1 мая 2023 года продолжается приём заявок на конкурс агроволонтёров.

Условия конкурсов опубликованы на сайте https://dobro-ogorod.ru/.