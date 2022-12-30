Олег Богданов: «Для нас каждый спасённый человек — это чудо!»

Напомним, волонтёры фонда «Благо Дари» ведут в Гатчине большую социальную работу. Несколько лет в рамках работы фонда действуют проекты «Опора» (помощь семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации), помощь бездомным людям (раздача горячей пищи трижды в неделю, помощь в восстановлении документов и трудоустройстве, отправка домой), клуб рукодельниц «Гатчинская Хурма», где вяжут тёплые вещи для подопечных фонда.

«ОтДУШина»

За 2022 год фонд запустил в работу ещё несколько социальных проектов. Самым важным из них волонтеры считают начало работы «ОтДУШины» - дневного центра социальной адаптации для бездомных людей, который практически сразу завоевал славу поистине народного проекта.

...Вторник. В небольшом помещении Центра, который расположился в старом здании у Покровского собора Гатчины, работа не останавливается ни на минуту. Социальный работник Ирина о чём-то тихо беседует с подопечным фонда. Волонтёр Эдуард, который отвечает за «технику», проверяет работу своего хозяйства. Руководитель фонда «Благо Дари» Олег Богданов находится в непрерывном режиме обсуждения и решения самых разных насущных вопросов — и по телефону, и непосредственно со своими коллегами-волонтёрами. Вкусно пахнет едой и кофе — сегодня здесь ждут тех, кто голоден, одинок или просто потерялся в этой жизни.

Напомним, ремонт и благоустройство этого старого здания проводились исключительно на средства и силами волонтёров фонда и его друзей. В Центре есть удобная душевая комната и туалет. В коридоре разместились большая стиральная машина и сушилка. Теперь у людей, которые живут на улице, есть возможность помыться, постирать и высушить свои вещи, получить чистую одежду, белье и обувь, горячее питание или продуктовый набор.

Центр оказывает целый комплекс социальных услуг, куда входят не только бесплатные гигиенические процедуры, но и социальная поддержка от специалистов фонда, психолога и социального работника. Здесь оказывают помощь в восстановлении документов, в поисках временного приюта или реабилитационного центра, налаживании контактов с родными или отправке домой.

Центр открыт для бездомных дважды в неделю — во вторник и субботу. У живущих на улице людей это место пользуется большой популярностью. Здесь они могут получить то, чего, наверное, не хватает им больше всего — принятие и внимание. Как рассказал Олег Богданов, всего за несколько часов в Центре могут принять до пятнадцати человек.

Посетителей всегда встречают три человека. Один из них обеспечивает общий порядок и помогает другим волонтёрам. Соцработник беседует с гостями и кормит их. Техник занимается уборкой, выдает банные принадлежности и одежду. Самые важные обязанности у социального работника — как говорит Олег Геннадьевич, без него не было бы смысла в дневном адаптационном центре.

Вот результаты всего лишь одного такого дня. Руслан после долгих раздумий и сомнений, при поддержке и помощи фонда, получил паспорт. У него появилось желание и возможность изменить свою жизнь. Сергей получил очень нужные ему очки. Волонтёры накормили всех пришедших. Десять человек помылись, люди постирали свои вещи. Было выдано несколько тёплых курток...

- Успехи, несомненно, есть: люди начинают улыбаться, раскрываются, у них появляется надежда, - говорит Олег Богданов. - Но главное для нас — профилактика бездомности. Вот, например, был у нас такой случай: летом нашли в кустах мужчину — лежал там с сумкой, полной бутылок водки. Он был очень пьян и не помнил, откуда он, где находится, куда ему нужно. Привели его в «ОтДУШину». Он помылся, пришел в себя и стал вспоминать, что с ним произошло. Оказалось, что он совсем не бездомный. Военный, ехал на похороны мамы. По дороге напился, вышел из поезда в Гатчине, его избили... Помогли ему вернуться домой, до сих пор пишет нам, благодарит, что спасли...

По словам Олега Геннадьевича, самый сложный день — вторник, так как волонтёры заняты на своих работах.

- Мы пришли к мнению, что тем, кто проводит рабочий день в «ОтДУШине», нужна заработная плата, - говорит он. - Конечно, нам необходимо и большее помещение (потому что, даже если мы увеличим мощности — добавим дни работы, нет никакой гарантии, что люди не придут в один день все вместе). Хочу поблагодарить всех, кто помогает, жертвует и поддерживает работу этого проекта. Сложность в том, что в будние дни спрос на работу «ОтДУШины» растёт, а число волонтёров в силу занятости уменьшилось. Но мы не унываем и надеемся на поддержку наших друзей!

Два «НЕ»

«Незабытые» - ещё один социальный проект, который начал свою работу в прошлом году. В рамках этого направления оказывается помощь одиноким и нуждающимся людям, проходящим лечение в гатчинских больницах. По запросу социальных работников волонтёры собирают и передают в больницы памперсы, питьевую воду, одежду на выписку, просто навещают пациентов и поддерживают. Пока под опекой фонда одинокие пациенты из трех медицинских учреждений — Вырицкой и Дружносельской больниц и Кобринского интерната для пожилых людей.

Ещё один новый проект - «Не зря» - появился в сотрудничестве с Гатчинским отделением Всероссийского общества слепых. Проект пока находится на стадии «раскручивания», но уже сейчас волонтёры знакомятся с одинокими незрячими людьми, оценивают ситуацию, выясняя, какая помощь им требуется.

...И много «ДА!»

Помимо новых проектов, волонтёры продолжают оказывать помощь одиноким людям, которые попали в беду. Среди них - находящиеся в нужде одинокие старики, люди с инвалидностью, нарко- и алкозависимые. Крепнет дружба фонда «Благо Дари» с Гатчинским психоневрологическим интернатом, где проживают люди с инвалидностью. Приходя в интернат, волонтёры дарят им радость общения, делают их жизнь разнообразнее и полнее.

«Помогаем помогать»

Минувшим летом волонтёры фонда «Благо Дари» стали участниками проекта «Помогаем помогать», который реализуется при поддержке администрации Гатчинского района. Целью проекта стали психологическая поддержка и сопровождение волонтёров, занимающихся помощью людям в трудных жизненных ситуациях.

В течение лета специалисты-психологи проводили с каждым волонтёром индивидуальные консультации. А затем началась интенсивная групповая работа: специалисты проекта провели цикл занятий просветительского характера на тему сохранения и оптимизации психологического ресурса волонтёров. Разбирали вещи, важные для каждого добровольца: семейные и личные аспекты деятельности, проблему эмоционального выгорания, говорили о личных границах и источниках поддержания ресурса, о благодарности и о том, что вдохновляет.

Рождество — для всех!

Несмотря на общую загруженность, волонтёры не пропускают ни единой возможности порадовать своих подопечных. Накануне Нового года был объявлен традиционный сбор помощи для подопечных фонда — и взрослых, и детей. Рукодельницы «Гатчинской Хурмы» провели благотворительную ярмарку изделий ручной работы. Это позволило собрать сладкие подарки для детей и средства, необходимые для деятельности фонда.

А прямо под Новый год, 31 декабря, уже по старой доброй традиции, на встречу с бездомными придут Дед Мороз и Снегурочка. Придут, конечно же, не с пустыми руками. Помимо традиционной раздачи горячей еды, в новогоднюю ночь бездомным людям будут вручены подарки, которые тоже собирали всем миром. А ребятишек из подопечных семей фонда ждёт традиционная рождественская ёлка, которую волонтёры проведут для них 14 января. И, конечно же, этот праздник тоже не обойдётся без угощения и сладких подарков!

- Мы будем развивать наши проекты и дальше, - говорит Олег Богданов. - Мы видим и осознаём, что хотелось бы делать больше, стараемся учиться, увеличивать обороты, развивать пространство нашего социального центра. Настоящая работа делается очень медленно. Для нас каждый спасенный, выведенный из кризиса человек — это драгоценность, это чудо...

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Сотрудники и волонтеры фонда «Благо Дари» от души благодарят всех, кто помогает им в такой непростой и важной деятельности. Вы тоже можете поддержать людей, находящихся в трудной жизненной ситуации, участвуя в социальных проектах фонда как доброволец или как жертвователь.

Контакты благотворительного фонда «Благо Дари»: сайт — https://blagodari.org, группа VK — https://vk.com/bfblagodari. Телефон руководителя фонда «Благо Дари»: +7(903)0995454 (Олег Богданов).

Юлия Лысанюк

Фото — сайт фонда «Благо Дари»