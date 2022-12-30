Олег Богданов: «Для нас каждый спасённый человек — это чудо!»
Как говорит руководитель фонда «Благо Дари» Олег Богданов, работа волонтёров, занимающихся социальными проектами, всегда была непростой. Но уходящий год был особенно трудным для всех. Тем не менее, фонд не только продолжал заниматься своими традиционными проектами, но и запустил сразу несколько новых.
Напомним, волонтёры фонда «Благо Дари» ведут в Гатчине большую социальную работу. Несколько лет в рамках работы фонда действуют проекты «Опора» (помощь семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации), помощь бездомным людям (раздача горячей пищи трижды в неделю, помощь в восстановлении документов и трудоустройстве, отправка домой), клуб рукодельниц «Гатчинская Хурма», где вяжут тёплые вещи для подопечных фонда.
«ОтДУШина»
За 2022 год фонд запустил в работу ещё несколько социальных проектов. Самым важным из них волонтеры считают начало работы «ОтДУШины» - дневного центра социальной адаптации для бездомных людей, который практически сразу завоевал славу поистине народного проекта.
...Вторник. В небольшом помещении Центра, который расположился в старом здании у Покровского собора Гатчины, работа не останавливается ни на минуту. Социальный работник Ирина о чём-то тихо беседует с подопечным фонда. Волонтёр Эдуард, который отвечает за «технику», проверяет работу своего хозяйства. Руководитель фонда «Благо Дари» Олег Богданов находится в непрерывном режиме обсуждения и решения самых разных насущных вопросов — и по телефону, и непосредственно со своими коллегами-волонтёрами. Вкусно пахнет едой и кофе — сегодня здесь ждут тех, кто голоден, одинок или просто потерялся в этой жизни.
Напомним, ремонт и благоустройство этого старого здания проводились исключительно на средства и силами волонтёров фонда и его друзей. В Центре есть удобная душевая комната и туалет. В коридоре разместились большая стиральная машина и сушилка. Теперь у людей, которые живут на улице, есть возможность помыться, постирать и высушить свои вещи, получить чистую одежду, белье и обувь, горячее питание или продуктовый набор.
Центр оказывает целый комплекс социальных услуг, куда входят не только бесплатные гигиенические процедуры, но и социальная поддержка от специалистов фонда, психолога и социального работника. Здесь оказывают помощь в восстановлении документов, в поисках временного приюта или реабилитационного центра, налаживании контактов с родными или отправке домой.
Центр открыт для бездомных дважды в неделю — во вторник и субботу. У живущих на улице людей это место пользуется большой популярностью. Здесь они могут получить то, чего, наверное, не хватает им больше всего — принятие и внимание. Как рассказал Олег Богданов, всего за несколько часов в Центре могут принять до пятнадцати человек.
Посетителей всегда встречают три человека. Один из них обеспечивает общий порядок и помогает другим волонтёрам. Соцработник беседует с гостями и кормит их. Техник занимается уборкой, выдает банные принадлежности и одежду. Самые важные обязанности у социального работника — как говорит Олег Геннадьевич, без него не было бы смысла в дневном адаптационном центре.
Вот результаты всего лишь одного такого дня. Руслан после долгих раздумий и сомнений, при поддержке и помощи фонда, получил паспорт. У него появилось желание и возможность изменить свою жизнь. Сергей получил очень нужные ему очки. Волонтёры накормили всех пришедших. Десять человек помылись, люди постирали свои вещи. Было выдано несколько тёплых курток...
- Успехи, несомненно, есть: люди начинают улыбаться, раскрываются, у них появляется надежда, - говорит Олег Богданов. - Но главное для нас — профилактика бездомности. Вот, например, был у нас такой случай: летом нашли в кустах мужчину — лежал там с сумкой, полной бутылок водки. Он был очень пьян и не помнил, откуда он, где находится, куда ему нужно. Привели его в «ОтДУШину». Он помылся, пришел в себя и стал вспоминать, что с ним произошло. Оказалось, что он совсем не бездомный. Военный, ехал на похороны мамы. По дороге напился, вышел из поезда в Гатчине, его избили... Помогли ему вернуться домой, до сих пор пишет нам, благодарит, что спасли...
По словам Олега Геннадьевича, самый сложный день — вторник, так как волонтёры заняты на своих работах.
- Мы пришли к мнению, что тем, кто проводит рабочий день в «ОтДУШине», нужна заработная плата, - говорит он. - Конечно, нам необходимо и большее помещение (потому что, даже если мы увеличим мощности — добавим дни работы, нет никакой гарантии, что люди не придут в один день все вместе). Хочу поблагодарить всех, кто помогает, жертвует и поддерживает работу этого проекта. Сложность в том, что в будние дни спрос на работу «ОтДУШины» растёт, а число волонтёров в силу занятости уменьшилось. Но мы не унываем и надеемся на поддержку наших друзей!
Два «НЕ»
«Незабытые» - ещё один социальный проект, который начал свою работу в прошлом году. В рамках этого направления оказывается помощь одиноким и нуждающимся людям, проходящим лечение в гатчинских больницах. По запросу социальных работников волонтёры собирают и передают в больницы памперсы, питьевую воду, одежду на выписку, просто навещают пациентов и поддерживают. Пока под опекой фонда одинокие пациенты из трех медицинских учреждений — Вырицкой и Дружносельской больниц и Кобринского интерната для пожилых людей.
Ещё один новый проект - «Не зря» - появился в сотрудничестве с Гатчинским отделением Всероссийского общества слепых. Проект пока находится на стадии «раскручивания», но уже сейчас волонтёры знакомятся с одинокими незрячими людьми, оценивают ситуацию, выясняя, какая помощь им требуется.
...И много «ДА!»
Помимо новых проектов, волонтёры продолжают оказывать помощь одиноким людям, которые попали в беду. Среди них - находящиеся в нужде одинокие старики, люди с инвалидностью, нарко- и алкозависимые. Крепнет дружба фонда «Благо Дари» с Гатчинским психоневрологическим интернатом, где проживают люди с инвалидностью. Приходя в интернат, волонтёры дарят им радость общения, делают их жизнь разнообразнее и полнее.
«Помогаем помогать»
Минувшим летом волонтёры фонда «Благо Дари» стали участниками проекта «Помогаем помогать», который реализуется при поддержке администрации Гатчинского района. Целью проекта стали психологическая поддержка и сопровождение волонтёров, занимающихся помощью людям в трудных жизненных ситуациях.
В течение лета специалисты-психологи проводили с каждым волонтёром индивидуальные консультации. А затем началась интенсивная групповая работа: специалисты проекта провели цикл занятий просветительского характера на тему сохранения и оптимизации психологического ресурса волонтёров. Разбирали вещи, важные для каждого добровольца: семейные и личные аспекты деятельности, проблему эмоционального выгорания, говорили о личных границах и источниках поддержания ресурса, о благодарности и о том, что вдохновляет.
Рождество — для всех!
Несмотря на общую загруженность, волонтёры не пропускают ни единой возможности порадовать своих подопечных. Накануне Нового года был объявлен традиционный сбор помощи для подопечных фонда — и взрослых, и детей. Рукодельницы «Гатчинской Хурмы» провели благотворительную ярмарку изделий ручной работы. Это позволило собрать сладкие подарки для детей и средства, необходимые для деятельности фонда.
А прямо под Новый год, 31 декабря, уже по старой доброй традиции, на встречу с бездомными придут Дед Мороз и Снегурочка. Придут, конечно же, не с пустыми руками. Помимо традиционной раздачи горячей еды, в новогоднюю ночь бездомным людям будут вручены подарки, которые тоже собирали всем миром. А ребятишек из подопечных семей фонда ждёт традиционная рождественская ёлка, которую волонтёры проведут для них 14 января. И, конечно же, этот праздник тоже не обойдётся без угощения и сладких подарков!
- Мы будем развивать наши проекты и дальше, - говорит Олег Богданов. - Мы видим и осознаём, что хотелось бы делать больше, стараемся учиться, увеличивать обороты, развивать пространство нашего социального центра. Настоящая работа делается очень медленно. Для нас каждый спасенный, выведенный из кризиса человек — это драгоценность, это чудо...
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Сотрудники и волонтеры фонда «Благо Дари» от души благодарят всех, кто помогает им в такой непростой и важной деятельности. Вы тоже можете поддержать людей, находящихся в трудной жизненной ситуации, участвуя в социальных проектах фонда как доброволец или как жертвователь.
Контакты благотворительного фонда «Благо Дари»: сайт — https://blagodari.org, группа VK — https://vk.com/bfblagodari. Телефон руководителя фонда «Благо Дари»: +7(903)0995454 (Олег Богданов).
Юлия Лысанюк
Фото — сайт фонда «Благо Дари»