Тепло ручной работы от «Гатчинской Хурмы»

Рукодельницы «Гатчинской Хурмы» вот уже несколько лет подряд вяжут к холодам шерстяные вещи для людей, живущих на улице, для жителей небольших приютов при храмах в Оржицах и Карташевской, для пожилых жителей Гатчинского психоневрологического интерната и одиноких пациентов гатчинских больниц.

На традиционной предновогодней ярмарке в Покровском центре гатчинские мастерицы представили широчайший ассортимент шерстяных разноцветных жизнерадостных носков и шапок, украшения и игрушки ручной работы, наборы имбирного печенек, расписные пряники. Также здесь можно было приобрести легендарные мукосольки - ёлочные украшения из солёного теста, которые делают рукодельницы из Гатчинского ПНИ.

На ярмарке не только можно было найти подарки на любой вкус, но и угоститься домашней выпечкой, и просто получить мощный заряд новогоднего настроения. Для детей прошел мастер-класс по рукодельным новогодним открыткам — ребята смогут дополнить ими новогодние поздравления для своих близких.

На ярмарке принимали подарки к Новому году и Рождеству Христову для подопечных фонд «Благо Дари»: детей из малоимущих семей и бездомных людей. Для детей собирали конфеты, из которых к Рождеству будут сформированы сладкие подарки.

Волонтёры фонда «Благо Дари» представили жителям Гатчины новый фотокалендарь «Гатчинские окна», выпущенный в поддержку работы фонда. Гостей ярмарки порадовали и волшебные открытки, которые можно дарить в знак любви и признательности близким людям как символ общего доброго дела - пожертвований фонду на системную помощь людям, оказавшимся в беде.

Как сообщают волонтёры фонда «Благо Дари», на благотворительной ярмарке было собрано почти 80 тысяч рублей. На собранные средства рукодельницы закупят шерстяную пряжу для того, чтобы вязать тёплые вещи для бездомных и нуждающихся одиноких людей к следующей зиме. Остальные средства будут переданы на первоочередные нужды фонда, включая социальные благотворительные проекты «Опора», «Отдушина», «Незабытые» и помощь семьям и одиноким людям, оказавшимся в трудных жизненных ситуациях.

Тем временем, новый сезон «Гатчинской Хурмы» уже стартовал — гатчинские мастерицы снова вяжут шерстяные вещи для людей, оказавшихся на улице, для жителей приютов в Карташевской и Оржицах, для одиноких пациентов Дружносельской и Вырицкой больниц.

Волонтёры фонда «Благо Дари» горячо благодарят всех, кто внес и продолжает вносить свой вклад в общее дело добра и милосердия!

Подготовила Юлия Лысанюк (по материалам сайта благотворительного фонда «Благо Дари»)