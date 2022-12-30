В Ленинградской области завершился осенний призыв

Вице-губернатор по безопасности Михаил Ильин напомнил, что солдаты-срочники не направляются в зону проведения специальной военной операции. После службы в армии появляется больше возможностей устроиться на достойную работу, и, что самое важное, армия делает из мальчишек настоящих мужчин.

В настоящий момент служба в армии позволяет получить дополнительные профессии, такие как водитель, автомеханик, повар, электросварщик.

Осенний призыв граждан на срочную военную службу стартовал, в соответствии с Указом Президента Российской Федерации, 1 ноября.