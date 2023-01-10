Натюрморты и пейзажи гатчинских мастеров

Новая выставка разместилась у себя «дома» — в выставочном пространстве, которое возникло в Гатчине благодаря всесторонней поддержке предпринимателя, руководителя частного музея «Капсула времени» и гатчинского депутата Сергея Павлова.

В Гатчине и Гатчинском районе много талантливых мастеров, которые на протяжении многих лет выставлялись в местных музеях и библиотеках. До сих пор собственного творческого и выставочного пространства у наших художников не было. Неудивительно, что открытия этого зала они ждали с огромным нетерпением.

Последняя выставка ГТХ посвящена исключительно пейзажу и натюрморту. И художники продемонстрировали настоящее мастерство в этих жанрах.

Экспозиция буквально пронизана солнечным светом, жизнерадостностью и любовью к родной земле. В декабре в Гатчине расцвели колокольчики, пионы, розы, люпины и многие другие цветы. Невозможно просто так пройти мимо истекающих алым соком разрезанных арбузов, ароматных дынь и прозрачных ягод винограда. И, конечно же, на выставке представлены прекрасные пейзажи, которые раскрывают красоту гатчинской земли.

На выставке в Доме художника можно увидеть работы тридцати двух авторов. Среди них — Геннадий Садомовский, Сергей Бекиш, Иван Радюкевич, Станислав Моисеев, Анастасия и Дмитрий Швецовы, Надежда Качуровская, Наталья Косьянковская, Александра Миркушова, Валерий Третьяк и многие другие.

Выставка «Натюрморт и пейзаж» работает до 15 января. Адрес: г. Гатчина, ул. Урицкого, д. 25, Дом художника, часы работы – с четверга по воскресенье с 14 до 19 часов.

Юлия Лысанюк