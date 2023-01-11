«Школа дизайна»: в авангарде событий

- Самое главное изменение – учреждение перестало быть провинциальным, - рассказывает известный дизайнер, руководитель «Школы дизайна» Елена Бадмаева - инициатор всех преобразований, реализованных при поддержке ректора ГИЭФПТ. - Я создаю такое настроение, когда студенты чувствуют себя в авангарде событий. Чувствуют, что многое, что их окружает, уже превосходит петербургские успехи. И все это только ради того, чтобы поднять их мотивацию. Это сложно, но к счастью, я это умею делать. Меня с удовольствием поддерживает коллектив, который сначала был не готов к такой скорости. Первое же недоверие было снято первыми положительными результатами. И получены они были очень быстро. Такой процесс сплачивает и настраивает на развитие. Сказать, что я люблю перемены - не сказать ничего. Я всегда иду им навстречу. Перемены - это эмоции и впечатления, а эмоции и впечатления - это ценный жизненный ресурс.

По мнению Елены Бадмаевой, «Школа дизайна» ГИЭФПТ - широкое поле для фантазии и воплощения самых оригинальных, смелых, свежих идей по созданию настоящего произведения интерьерного искусства.

Создание уютной обстановки для студентов - это одна из главных задач коллектива. Поэтому появление новых зон в общем пространстве факультета - вполне закономерный исход.

- Сейчас у нас самый прогрессивный лофт в Ленинградской области, который может быть во многом лучше петербургских. Здесь мы уже «впереди планеты всей». У нас самое современное и самое необычное арт-пространство и самое крутое граффити. Это своего рода навигация. Вместе с фотозоной они оформляют подход к лофту. Мы хотим, чтобы это было круче, чем у всех, и стало дополнительным местом притяжения для наших студентов и гостей. Ведь наша задача - стать открытой площадкой и для города, и для области, - подчеркивает Елена Бадмаева.

Над созданием арт-пространства трудились молодые амбициозные художники: «Мастерская уличного искусства Art Gatchina» - победитель Всероссийского конкурса молодежных проектов (Росмолодежь) 2021 года. Менеджер проекта - Мария Евстигнеева, художник - Андрей Павлов. Проект реализован при поддержке комитета по молодежной политике Ленинградской области.

- А еще мы создаем студентам активную творческую среду - постоянно действующее выставочное пространство. 23 декабря открылась персональная выставка фотографии Виктора Лиховида «Трансформация». Это наша «проба пера». Выставка организована силами педагогов, без средств института, - подчеркнула Елена Бадмаева и пригласила всех заглянуть, чтобы вдохновиться на подобные решения на других площадках. Выставка продлится до 10 марта 2023 года.

Татьяна Можаева