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Зима в Ленобласти: время культурного отдыха

Новый год и Рождество остались позади. Однако в Ленинградской области есть немало мест, где можно встретиться с зимней сказкой и в обычные дни. «Ленинградская панорама» собрала в одном тексте музеи, в которых можно насладиться заснеженной природой и провести время с пользой для души.

Рубрики:  Культура

1. Парк Музея-усадьбы «Рождествено»

Для любителей природы

 Знаменитый Музей-усадьба «Рождествено» сейчас находится на реконструкции. Но это не повод отказываться от поездки в Гатчинский район! Сотрудники музея приглашают всех желающих прогуляться по чудесному парку, расположенному рядом с усадьбой.

 Для детей здесь разработан интерактивный квест «Находилки». Ребятам предстоит изучить зимнюю природу, а также узнать больше об истории родного края. Сюда можно приехать со всей семьей, чтобы побродить по уютным тропинкам парка. А опытные экскурсоводы познакомят с регулярной и пейзажной частями парка, расскажут о знаменитых пещерах и источнике, который бьёт из скалы красноцветного песчаника.

 Адрес: Гатчинский район, Рождественское сельское поселение, Музейная улица, д. 1.

 

2. Музей «Дом станционного смотрителя»

Для ценителей русской классики

 Музей «Дом станционного смотрителя» в деревне Выра открылся после многолетней реставрации. Это первый в нашей стране музей литературного героя.

 Посетителей здесь ждут истории пушкинских персонажей, живые песни ямщиков, знакомство с упряжью знаменитой русской тройки… Быт рубежа 18-19 веков, каким его видел сам Александр Сергеевич, восстановлен здесь с поразительной точностью.

 – Совсем новое предложение, которое мы сейчас вводим, – это такие «семейные сундучки», – рассказывает заместитель директора по научной работе Музейного агентства Ленинградской области Анна Рапопорт. – Мы вручаем их посетителям, внутри гости находят разные игры и задания а также небольшой путеводитель. Детям также очень нравится возможность изучать все экспонаты самостоятельно.

 После реконструкции в музее появились пожарная каланча, кузница и шорня, также был разработан новый аудиогид и экскурсия по почтовой станции.

 Адрес: Гатчинский район, деревня Выра, Большой пр., 32 А

 3. Дом-музей Н. А. Римского-Корсакова

 Для поклонников классической музыки

 Зимний Тихвин прекрасен сам по себе! Однако настоящей жемчужиной города мы бы назвали дом-музей великого русского композитора Николая Римского-Корсакова.

 Из окон этого уютного деревянного дома открывается сказочный вид на реку Тихвинку и Тихвинский Богородичный Успенский мужской монастырь с его необыкновенной звонницей. Сам музей хранит семейные реликвии и подлинные вещи династии Римских-Корсаковых. Здесь находится рояль фирмы «Беккер», который прослужил композитору более 30 лет. На этом рояле играли Чайковский, Мусоргский, Бородин, Лядов, Стравинский. Под его аккомпанемент пел великий Шаляпин… Буквально история русской музыки в одном предмете!

 – Наши гости с удовольствием гуляют по зимнему саду у дома. Для этого там обустроено несколько фотозон. А в самом доме открылось детское пространство «Мезонин», где собраны игры 19 века, в которые играли в семье Римских-Корсаковых, – комментирует Анна Рапопорт. 

 Адрес: Тихвин, ул. Римского-Корсакова, д. 12.

 

4. Музей-усадьба «Приютино»

 Для знатоков дворянской культуры

 Всем, кто живёт или часто бывает в Петербурге, рекомендуем к посещению усадьбу начала 19 века, расположенную на пятом километре Дороги жизни.

 Усадьба Приютино принадлежала Алексею Оленину – президенту Академии художеств и Императорской публичной библиотеки. В пору расцвета на территории усадьбы размещались два господских дома, оранжереи, многочисленные хозяйственные постройки и пейзажный парк на берегу пруда.

Именно ландшафт парка привлекает гостей в зимнюю пору. Здесь можно погулять всей семьёй, сделать незабываемые фотографии.

 Адрес: Всеволожск, Усадьба Приютино, д. 1.

 

5. Копорская крепость

 Для любителей приключений

 Какая зима без приключений в настоящей средневековой крепости, построенной в 1237 году? Тем более, что Копорская крепость стала доступна туристам лишь недавно: до этого вход на объект был закрыт из-за аварийного состояния.

 Гостям расскажут о становлении Древнерусского государства, познакомят с принципами строительства оборонительных сооружений на Руси. Ну а ценители истории и эффектных снимков смогут насладиться видами старины и прикоснуться к нашей многовековой истории.

 Адрес: Ленинградская область, Ломоносовский район, с. Копорье.    

 

Алексей Астапчик

 

 

 

 

 

 