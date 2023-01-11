Зима в Ленобласти: время культурного отдыха
Новый год и Рождество остались позади. Однако в Ленинградской области есть немало мест, где можно встретиться с зимней сказкой и в обычные дни. «Ленинградская панорама» собрала в одном тексте музеи, в которых можно насладиться заснеженной природой и провести время с пользой для души.
1. Парк Музея-усадьбы «Рождествено»
Для любителей природы
Знаменитый Музей-усадьба «Рождествено» сейчас находится на реконструкции. Но это не повод отказываться от поездки в Гатчинский район! Сотрудники музея приглашают всех желающих прогуляться по чудесному парку, расположенному рядом с усадьбой.
Для детей здесь разработан интерактивный квест «Находилки». Ребятам предстоит изучить зимнюю природу, а также узнать больше об истории родного края. Сюда можно приехать со всей семьей, чтобы побродить по уютным тропинкам парка. А опытные экскурсоводы познакомят с регулярной и пейзажной частями парка, расскажут о знаменитых пещерах и источнике, который бьёт из скалы красноцветного песчаника.
Адрес: Гатчинский район, Рождественское сельское поселение, Музейная улица, д. 1.
2. Музей «Дом станционного смотрителя»
Для ценителей русской классики
Музей «Дом станционного смотрителя» в деревне Выра открылся после многолетней реставрации. Это первый в нашей стране музей литературного героя.
Посетителей здесь ждут истории пушкинских персонажей, живые песни ямщиков, знакомство с упряжью знаменитой русской тройки… Быт рубежа 18-19 веков, каким его видел сам Александр Сергеевич, восстановлен здесь с поразительной точностью.
– Совсем новое предложение, которое мы сейчас вводим, – это такие «семейные сундучки», – рассказывает заместитель директора по научной работе Музейного агентства Ленинградской области Анна Рапопорт. – Мы вручаем их посетителям, внутри гости находят разные игры и задания а также небольшой путеводитель. Детям также очень нравится возможность изучать все экспонаты самостоятельно.
После реконструкции в музее появились пожарная каланча, кузница и шорня, также был разработан новый аудиогид и экскурсия по почтовой станции.
Адрес: Гатчинский район, деревня Выра, Большой пр., 32 А
3. Дом-музей Н. А. Римского-Корсакова
Для поклонников классической музыки
Зимний Тихвин прекрасен сам по себе! Однако настоящей жемчужиной города мы бы назвали дом-музей великого русского композитора Николая Римского-Корсакова.
Из окон этого уютного деревянного дома открывается сказочный вид на реку Тихвинку и Тихвинский Богородичный Успенский мужской монастырь с его необыкновенной звонницей. Сам музей хранит семейные реликвии и подлинные вещи династии Римских-Корсаковых. Здесь находится рояль фирмы «Беккер», который прослужил композитору более 30 лет. На этом рояле играли Чайковский, Мусоргский, Бородин, Лядов, Стравинский. Под его аккомпанемент пел великий Шаляпин… Буквально история русской музыки в одном предмете!
– Наши гости с удовольствием гуляют по зимнему саду у дома. Для этого там обустроено несколько фотозон. А в самом доме открылось детское пространство «Мезонин», где собраны игры 19 века, в которые играли в семье Римских-Корсаковых, – комментирует Анна Рапопорт.
Адрес: Тихвин, ул. Римского-Корсакова, д. 12.
4. Музей-усадьба «Приютино»
Для знатоков дворянской культуры
Всем, кто живёт или часто бывает в Петербурге, рекомендуем к посещению усадьбу начала 19 века, расположенную на пятом километре Дороги жизни.
Усадьба Приютино принадлежала Алексею Оленину – президенту Академии художеств и Императорской публичной библиотеки. В пору расцвета на территории усадьбы размещались два господских дома, оранжереи, многочисленные хозяйственные постройки и пейзажный парк на берегу пруда.
Именно ландшафт парка привлекает гостей в зимнюю пору. Здесь можно погулять всей семьёй, сделать незабываемые фотографии.
Адрес: Всеволожск, Усадьба Приютино, д. 1.
5. Копорская крепость
Для любителей приключений
Какая зима без приключений в настоящей средневековой крепости, построенной в 1237 году? Тем более, что Копорская крепость стала доступна туристам лишь недавно: до этого вход на объект был закрыт из-за аварийного состояния.
Гостям расскажут о становлении Древнерусского государства, познакомят с принципами строительства оборонительных сооружений на Руси. Ну а ценители истории и эффектных снимков смогут насладиться видами старины и прикоснуться к нашей многовековой истории.
Адрес: Ленинградская область, Ломоносовский район, с. Копорье.
Алексей Астапчик