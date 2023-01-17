В Гатчине стартовал Год педагога и наставника

Встреча учителей, приуроченная к открытию Года педагога и наставника России и 200-летию со дня рождения К.Д. Ушинского, продолжила череду образовательных событий, формирующих «код» успешного и современного работника системы образования. Организатором мероприятия выступил Совет молодых педагогов Гатчинского района при поддержке районной профсоюзной организации.

В музее города Гатчины молодые педагоги познакомились с историей столицы Ленинградской области и ее богатым педагогическим наследием. Особое внимание было уделено принципам работы и взглядам основоположника научной педагогики в России Константина Дмитриевича Ушинского, который с 1854 по 1859 год работал в Гатчинском Сиротском институте учителем русской словесности и юридических предметов.

С приветственным словом к участникам и гостям мероприятия обратились заместитель председателя комитета образования Гатчинского района Наталья Соловьева и помощник председателя межрегиональной организации общероссийского профсоюза образования Санкт-Петербурга и Ленинградской области Сергей Вьюнков.

Как всегда ярким и запоминающимся было общение с Заслуженным учителем Российской Федерации, абсолютным победителем Всероссийского конкурса «Учитель года - 2002» Игорем Борисовичем Смирновым.

«Культурный код педагога будущего» определяли в ходе мастер-классов.

Учитель математики из московской гимназии №1520 им. Капцовых, лауреат Всероссийского конкурса «Учитель года-2011» Алексей Доронин поделился секретами, казалось бы, всем знакомого арифметического действия «умножение». Московский учитель продемонстрировал возможность научить школьника перемножать числа без использования калькулятора - по алгоритму Кацарубы.

Учитель истории и обществознания школы №619 г.Санкт-Петербурга, победитель конкурса «Учитель года-2022» Егор Киреев рассказал о выборе и его моральной стороне при изучении общественных наук.

Учитель русского языка и литературы Елизаветинской школы, председатель Совета молодых педагогов Гатчинского района Михаил Солонников заострил внимание на роли учителя в век технократии.

Учитель английского языка «Школы имени императора Александра III», член Совета молодых педагогов Гатчинского района Борис Семенков затронул вопрос, связанный с профессиональным кодексом педагога. Эта тема вызвала оживленную дискуссию, участие в которой принял Игорь Борисович Смирнов. Он отметил, что у педагога должно оставаться право на личную жизнь, возможность распоряжаться собственным свободным временем, поэтому при разработке любых «кодексов этики» необходимо также руководствоваться здравым смыслом.

Культурно-образовательная встреча молодых и опытных педагогов получилась интересной и взаимообогащающей.

Татьяна Можаева