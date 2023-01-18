Семь дней одного года

Вспоминая январь 43-го

Дорога на Шлиссельбург. Южное Приладожье. В январе 1943 года здесь не смолкала артиллерийская канонада, грохотали танки, шли на смертный бой тысячи красноармейцев. За Победу. За свой дом. За жизнь будущих поколений...

Сейчас в этих местах тихо. Только со стороны Кировской развязки доносятся звуки спешащих куда-то машин. Мимо проносятся автомобили и рейсовые автобусы. Некоторые из них сворачивают с трассы в сторону левого берега Невы. Именно здесь находится музей-заповедник «Прорыв блокады Ленинграда».

У входа в музей посетителей встречают семь боевых машин. Это советские танки, поднятые со дна Невы. Быстроходный БТ-5, плавающий Т-38, легендарный «Климент Ворошилов» – тяжёлый КВ-1, Т-26 – самый многочисленный танк в Красной армии. Все они принимали непосредственное участие в прорыве блокады Ленинграда.

Попытки разрушить вражеское кольцо вокруг осаждённого города предпринимались советскими войсками несколько раз. Но успешной стала пятая попытка – операция «Искра».

– Части Ленинградского фронта форсировали Неву и перебрались на левый берег. С этих позиций они стали развивать активное наступление, чтобы соединиться с Волховским фронтом и прорвать блокаду Ленинграда, – рассказывает Дмитрий Воробьёв, экскурсовод музея. – Боевые действия проходили в районе шлиссельбургско-синявинского выступа. Так называют участок фронта в форме «бутылочного горлышка» протяжённостью порядка 10 километров. Перед началом операции немецкие войска хорошо укрепили этот район. Поэтому продавить их оборону было архисложной задачей.

Красная армия с этой задачей справилась. Блокадный Ленинград получил надежду на спасение.

Герои Невского пятачка

Музей-заповедник включает в себя музей-диораму "Прорыв блокады Ленинграда" и панораму "Прорыв". Мы выбираем экскурсию по трёхмерной панораме "Прорыв", открытой в 2018 году. Она воспроизводит события семидневного сражения на Невском пятачке.

Перед нами – деревня Арбузово, второй день операции «Искра». Домов уже нет. Вокруг рвы и окопы, на зрителей надвигается танк, в небе пикирует немецкий самолёт «Юнкерс JU-87». В траншеях – гильзы от пуль и обломки оружия. Тут же в грязи лежит русский самовар. Перевёрнутый и помятый, он поблескивает медным боком, напоминая о мирной жизни, за которую и сражаются наши солдаты. Пройди ещё несколько шагов и увидишь, как бойцы 131 гвардейского стрелкового полка 45 гвардейский стрелкой дивизии форсируют левый берег Невы и выходят на вражеские позиции.

Фигуры бойцов в этой экспозиции не обезличены. У каждого есть своя биография, история подвига. Образы участников операции «Искра» – связистов, санитаров, стрелков воссозданы в полный рост по фотографиям и архивным материалам.

– Впереди заместитель командира пулеметной роты, гвардии старший лейтенант Константин Непоклонов. Ему всего 20 лет, – продолжает рассказ Дмитрий Воробьёв. – Во время войны Константин Иванович окончил ускоренный курс в пулемётном училище и вскоре попал на Волховский фронт. Мы видим, как он одним из первых поднимается на берег, чтобы атаковать вражескую позицию. За ним следуют два бойца: связисты Леонид Брикер и Михаил Бабиев. Они обеспечивали работу телефонной связи со штабом своего полка, пока немцы вели активный обстрел этих мест. За мужество и героизм были представлены к медалям «За отвагу».

Их судьбы сложились по-разному. Леонид Брикер и Михаил Бабиев погибли в феврале 1943-го во время боев под Колпино… Константин Непоклонов прошёл всю войну и прожил до 90 лет. Но память об их совместном подвиге вошла в историю Ленинградской области и всей страны.

В сердце новых поколений

Наше внимание привлекает фигура девушки в окружении четырёх собак. Это Маргарита Мишагина, санитарка Отдельного 34-го инженерно-сапёрного батальона Ленинградского фронта. Она переправляет раненых в специальных лодках, запряжённых именно собаками.

– Маргарита готовится принять раненого, которого подносит санитар Василий Ашиток. Всего за два дня боя он оказал помощь 80-ти раненым бойцам и командирам. За что и получил орден Красной звезды. Если приглядеться к раненому, то можно распознать черты восточноазиатской внешности. Ведь во время войны Ленинград защищали представители разных национальностей, – поясняет экскурсовод.

Что до санитарных собак – то на них можно рассмотреть специальные камуфляжные халаты, закреплённые фляги с водой и аптечки. Таких животных обучали в специальной военной части, которая располагалась на территории парка Сосновка. Всего с помощью собак с поля боя было вывезено 1800 раненых солдат и офицеров. Они же помогали с перевозкой боеприпасов и продовольствия.

На эти фигуры завороженно смотрит маленький мальчик, который пришёл в музей с родителями.

– Ему всего 4 года, но он живо интересуется историей, – рассказывает посетитель Евгений Дальгрен. – Моя бабушка Наталья Александровна пережила почти всю блокаду. Ей уже под 90 лет. Ныне здравствует. Помнит эвакуацию по льду Ладожского озера. Теперь я привёл сюда её правнука, чтобы показать, через что наша семья и народ прошли в те годы, какой ценой был освобождён Ленинград и его жители.

Без операции «Искра» освобождение города было бы невозможным. 18 января 1943 года советские войска прорвали блокадное кольцо и освободили Шлиссельбург от фашистов.

– Казалось бы, какие-то 12 километров, но немцам удалось в этом «бутылочном горлышке» создать неприступную крепость. То, что сами солдаты называли «Невским Измаилом». Сложные инженерные сооружения, противотанковые и противопехотные заграждения… Однако планы нашего командования оправдались. Прорыв удался, а Ленинградский и Волховский фронт наконец-то встретились, – говорит об итогах заведующий музеем-заповедником «Прорыв блокады Ленинграда» Денис Пылёв.

До полного снятия блокады оставался ещё целый год. Но уже тогда жизнь ленинградцев кардинально изменилась. Город получил новые маршруты для поставок продовольствия и эвакуации. А главное – яркий символ будущей Победы и грядущего разгрома немецко-фашистских захватчиков.

Алексей Астапчик