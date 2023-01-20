«Добро.Центр. Гатчина»: добро начинается с нас!

В открытии «Добро.Центр. Гатчина» приняли участие руководители Гатчинского района, представители Ресурсного добровольческого центра Ленинградской области, студийцы Гатчинского Дворца молодежи (ГДМ), активисты поселений Гатчинского района, эковолонтёры, молодые педагоги и представители местного отделения Российского движения детей и молодёжи «Время первых».

Напомним, что в декабре 2021 года Ассоциация волонтерских центров запустила социальную франшизу (право пользования брендом и бизнес-моделью) федерального масштаба «Добро.Центр». Иначе говоря, «Добро.Центр» - это центр общественного развития, своего рода набор готовых инструментов для развития различных общественных инициатив, методические и управленческие решения, которые легко адаптируются под потребности организации. По данным Ассоциации волонтёрских центров, в 2022 году в 200 городах России появились 266 «Добро.Центров». А к 2024 году их должно стать минимум 1117 — по числу городов России.

Как рассказала директор ГДМ Виктория Чернова, официальный статус «Добро.Центра» Гатчинский Дворец молодёжи получил 14 октября 2022 года, пройдя все необходимые процедуры регистрации. Что это значит для Гатчины?

- «Добро.Центр» — своего рода точка входа для тех граждан, которые хотят делать добрые дела, но не знают, с чего начать, куда пойти со своей инициативой, - говорит Виктория Чернова. - Это универсальный центр, где будут оказывать услуги для всех заинтересованных граждан и организаций. В отличие от Гатчинского Дворца молодежи, который работает преимущественно с подростками, «Добро.Центр» не имеет возрастных ограничений.

Создатели сравнивают «Добро.Центр» с многофункциональным центром, где в формате «одного окна» можно получать самые разные услуги в сфере добровольчества. Любой житель Гатчины и района может прийти сюда для того, чтобы стать волонтером, получить профессиональную помощь и поддержку в реализации своего социального проекта, найти команду единомышленников.

Получить франшизу могут некоммерческие организации, колледжи, вузы, учреждения культуры, молодежные центры и компании. При этом организации смогут сохранить свою самобытность, специфику работы и ценности. Для этого предусмотрено несколько форматов пакетного предложения — они смогут выбрать то, чем они хотят заниматься, исходя из их ресурсов, уровня развития и места расположения.

- С момента получения статуса «Добро.Центра» мы начали активную подготовку к работе, - рассказала специалист «Добро.Центр. Гатчина» Анастасия Рутченко. - Наш «Добро.Центр» будет работать на базе тренинг-центра Гатчинского Дворца молодежи. Здесь будут проводиться индивидуальные и групповые консультации, лекции, тренинги.

«Добро.Центр. Гатчина» будет выполнять множество различных функций. Среди них - формирование и сопровождение волонтерских корпусов, внедрение технологии «Обучение служением», организация и проведение мероприятий, установка боксов для вторсырья, организация взаимопомощи.

- Добровольческая деятельность - неотъемлемая часть жизни общества, - отметила Виктория Чернова. - Только вместе мы сможем выстроить социально активное общество и подарить людям возможность реализовать свой потенциал. Главное для нас — пробудить желание в людях, помочь им изменить свое отношение к добровольческой сфере.

Глава Гатчинского района и города Гатчины Виталий Филоненко назвал открытие «Добро.Центра» в Гатчине «мужественным поступком».

- Это возлагает на вас большую ответственность, - отметил Виталий Андреевич. - Вы все очень молоды. Вся жизнь, всё, что будет в нашем государстве, будет создаваться вами, вашими добрыми делами и поступками, вашим умением помогать людям, рассказывать им, объяснять, а иногда даже доказывать правоту своего дела. Это дано не каждому, и не каждый может взять на себя такую ответственность. А вы - взяли. Молодцы и в добрый путь! Вы всегда можете на нас рассчитывать...

- Это абсолютно новый для нас опыт, - отмечает руководитель Ресурсного добровольческого центра Ленинградской области Прасковья Васильева. - «Добро.Центр. Гатчина» стал вторым таким центром в Ленинградской области (первый открылся в декабре 2022 года в Волосово). Для нас это имеет огромное значение. Со своей стороны мы будем всячески поддерживать «Добро.Центр» в Гатчине и в других городах, но не как начальство, а в режиме партнерства. Мы рассматриваем «Добро.Центр» как точку входа для людей самых разных профессий, разных убеждений, разного уровня образования, которая дает каждому человеку попробовать себя в добровольческой деятельности. Очень надеемся, что вы станете первыми проводниками, лидерами социальных изменений как для вашего города, так и для и всей Ленинградской области. В добрый путь!

- Я счастлива принимать участие в таких важных и, как я считаю, нужных для молодежи мероприятиях, - поделилась своими впечатлениями одна из участниц встречи. - Нам очень важно донести свои мысли до представителей власти, ведь именно с их помощью мы можем реализовать собственные идеи. Как представитель волонтерского клуба, я очень рада открытию «Добро.Центра» в моем городе, так как теперь у меня появится множество новых возможностей для самореализации в сфере добровольчества. И это просто здорово, что «Добро.Центр» начинает работать в Гатчине на базе ГДМ.

На открытии «Добро.Центра. Гатчина» обсуждались актуальные вопросы, связанные с развитием добровольческих инициатив. Также в ходе встречи были затронуты и некоторые проблемы, волнующие гатчинскую молодежь — о важности сохранения исторического наследия, о том, какими путями можно привлечь молодежь в добровольчество.

«Добро.Центр. Гатчина» будет работать в режиме Дворца молодёжи: ежедневно с понедельника по пятницу с 9 до 18 часов. Некоторые мероприятия могут проводиться по выходным или в более позднее время. Следить за новостями можно в сообществе «Гатчинский Дворец молодёжи» в социальной сети «ВКонтакте».

Юлия Лысанюк