В Гатчине проходит турнир по волейболу памяти Станислава Богданова
В спорткомплексе «Арена» г. Гатчина утром 21 января стартовал традиционный турнир по волейболу памяти Станислава Богданова.
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В турнире смешанных команд памяти главы города Гатчины и Гатчинского района, Почетного гражданина Ленинградской области Станислава Богданова участвуют 32 команды по 10 человек. Среди них и команда «Семёныч», в которой в свое время играл Станислав Богданов.
Татьяна Можаева
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