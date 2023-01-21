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В Гатчине проходит турнир по волейболу памяти Станислава Богданова

В спорткомплексе «Арена» г. Гатчина утром 21 января стартовал традиционный турнир по волейболу памяти Станислава Богданова.

Рубрики:  Спорт

В турнире смешанных команд памяти главы города Гатчины и Гатчинского района, Почетного гражданина Ленинградской области Станислава Богданова участвуют 32 команды по 10 человек. Среди них и команда «Семёныч», в которой в свое время играл Станислав Богданов.

Татьяна Можаева