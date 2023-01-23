О браконьерах в лесу можно сообщить на горячую линию
Комитет по охране контролю и регулированию использования объектов животного мира Ленинградской области просит жителей области сообщать на горячую линию обо всех подозрительных случаях активности людей в лесу на горячую линию комитета.
Информация принимается круглосуточно на номер телефона 8(812) 539-50-77 и в автоматическом режиме поступает дежурному инспектору.
Специалисты охотнадзора обращают внимание на то, что важно своевременно зафиксировать правонарушение. Просят сообщать о нахождении охотников в охотничьих угодьях в закрытые сроки охоты, на особо охраняемых природных территориях, о фактах систематического посещения людьми одних и тех же мест охотничий угодий, мест концентрации животных, мест гнездовий и миграции.
В случае факта незаконной охоты, просят осуществить фото или видеофиксацию места правонарушения, транспортного средства и регистрационных номеров.
О случаях браконьерства можно сообщить на горячую линию 8(812) 539-50-77, электронную почту: zhivotniymir@lenreg.ru, через соцсети: vk.com/ohotnadzor47