О браконьерах в лесу можно сообщить на горячую линию

Информация принимается круглосуточно на номер телефона 8(812) 539-50-77 и в автоматическом режиме поступает дежурному инспектору.

Специалисты охотнадзора обращают внимание на то, что важно своевременно зафиксировать правонарушение. Просят сообщать о нахождении охотников в охотничьих угодьях в закрытые сроки охоты, на особо охраняемых природных территориях, о фактах систематического посещения людьми одних и тех же мест охотничий угодий, мест концентрации животных, мест гнездовий и миграции.

В случае факта незаконной охоты, просят осуществить фото или видеофиксацию места правонарушения, транспортного средства и регистрационных номеров.

О случаях браконьерства можно сообщить на горячую линию 8(812) 539-50-77, электронную почту: zhivotniymir@lenreg.ru, через соцсети: vk.com/ohotnadzor47