Волейбольный турнир памяти Станислава Богданова

В этом году в соревнованиях приняли участие 32 команды – это более 250 спортсменов. Еще около сотни человек пришли почтить память «народного мэра Гатчины» и поддержать участников соревнования.

Турнир проходил в ФОК «Арена» 21 января, с утра и до позднего вечера. Команды представляли поселения, предприятия и учреждения Гатчинского района. Среди участников и самая опытная команда «Семеныч», в которой много лет играл сам Станислав Семенович Богданов, а сейчас играют его коллеги и друзья. Организатором памятного события стал комитет по физической культуре, спорту, туризму и молодежной политике Гатчинского района и команда его подведомственных организаций.

В торжественном открытии и параде участвовали коллеги, друзья Станислава Семеновича, депутаты, ветераны спорта и жители города.

С приветственным словом к участникам соревнований, гостям и болельщикам обратились руководители Гатчинского района.

- Девяностые годы – тяжелейшие времена. Станислав Семенович прилагал все усилия для сохранения и процветания Гатчины, для создания комфортной жизни горожан. Это настоящий пример любви к малой Родине. Мы должны достойно и уверенно продолжать развитие Гатчины и района. Светлая память Станиславу Семеновичу, и удачи всем участникам соревнований, - сказал глава Гатчинского района Виталий Филоненко.

Глава администрации Гатчинского района Людмила Нещадим отметила, что сегодня практически все вспоминают Станислава Семеновича добрыми словами. И в ее жизни, как и в жизни многих гатчинцев, он стал человеком-маяком и учителем в широком смысле слова.

«Удачи, здоровья, побед и честного судейства» пожелал командам депутат Законодательного собрания Ленинградской области Александр Русских.

- При Станиславе Семеновиче Гатчина стала одним из самых процветающих и красивых городов Ленинградской области и России, - сказал экс-глава администрации Гатчинского района Александр Худилайнен. - Сегодня город стал очень привлекательным для проживания, люди едут жить в Гатчину, а это самый главный показатель успешности работы власти. Основа тому была заложена Станиславом Семеновичем. Хочу сказать огромное спасибо всем: организаторам турнира и гостям - за добрые слова, сказанные в адрес Станислава Семеновича, командам - за любовь к спорту и память о человеке, который сделал так много для Гатчины. И пусть эта традиция останется навсегда в нашей Гатчине и Гатчинском районе.

Волейбольный турнир памяти С.С. Богданова – это не только соревнования, но и встреча старых друзей, дань уважения и памяти поистине «народного мэра Гатчины» и хорошая традиция для приобщения к спорту.

- Очень приятно встречаться на этом турнире, – признался игрок команды «Семеныч» Юрий Цыпкайкин. - Станислав Семенович был удивительным человеком. Он объединял людей, он любил людей, и он заслуженно почитаем в нашем Гатчинском районе. Всем желаем здоровья, командам честного соперничества, слаженной игры и достойных результатов.

Целый день спортсмены сражались за каждый забитый мяч, радовались победам и поддерживали друг друга.

- Глубокая благодарность всем организаторам за память о мэре города Гатчины, который был весьма талантливым, незаурядным человеком, который создал базу для дальнейшего развития города, - поблагодарил председатель Гатчинского общества жителей блокадного Ленинграда Константин Ермаков. - И именно на этой базе сейчас развивается наш город. Он был нестандартным человеком, многое мог сделать сам. За это отношение к хозяйству города, самому городу, люди любят его и помнят. Хорошо, что на турнире много молодых людей, это значит, спорт у нас процветает, а волейбол тем более. Волейбол объединяет нас, людей разных поколений и профессий - так передается память о Станиславе Семеновиче.

Из года в год турнир памяти Станислава Семеновича собирает все больше и больше людей. Чем вызван этот феномен? Каждый объясняет по-своему, черпая из памяти множество примеров личного общения с ним.

- Это феномен личности Станислава Семеновича, - считает директор Гатчинской ДЮСШ №1 Галина Петрова. - Будучи главой Гатчины и района, он был прежде всего «человеком среди людей». Хотя он, безусловно, был и супер-хозяйственником. Перед открытием турнира мы смотрели фильм о нем – он и в волейбол играл, и на лыжах катался, и на планере летал. Он был всегда среди людей, и поэтому так много гатчинцев были с ним лично знакомы. При Станиславе Семеновиче на стадионе «Спартак» проходил большой спортивный праздник, где были команды со всех детских садов. Сказочные персонажи проводили на стадионе веселые эстафеты. Шикарное действо. Каждый ребенок получал грамоту, которую мы печатали на машинке, и подарок на деньги, которые выделял Станислав Семенович. Он заботился обо всех. Как работник образования помню, что в 1990-е годы Гатчина, мне кажется, была единственным городом, который не брал кредиты, и нам платили зарплату. В те времена это было феноменально. Помню, на курсах повышения квалификации коллега из другого района рассказывала, что вынуждены покупать семечки, чтобы дети ели и не испытывали чувства голода. Большие задержки зарплаты были везде, а в Гатчине их не было. И это тоже его заслуга. Приходит новое поколение гатчинцев, и этот турнир позволяет жить Станиславу Семеновичу в народной памяти.

По результатам турнира, который закончился ближе восьми часам вечера, победила команда волейбольного клуба «Ижора» (г.Колпино), 2 место заняла команда молодых спортсменов Гатчинской ДЮСШ №3, на третьем месте – команда Большеколпанского сельского поселения.

Команды были награждены кубками и медалями. Также, по традиции, многочисленные спонсоры мероприятия, поддерживающие спортивные инициативы Гатчины, подготовили красивые памятные сувениры для всех участников турнира и призы для победителей.

Татьяна Можаева