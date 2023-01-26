Гатчинские теннисисты – победители окружного чемпионата
Команда Ленинградского государственного университета имени Алек-сандра Пушкина принесла золото и серебро Ленинградской области на чемпионате Северо-Западного федерального округа по настольному теннису.
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Женская команда Ленинградской области заняла 1 место, выиграв все встречи со счетом 3-0. В состав команды вошли студентки факультета физической культуры Анастасия Колиш и Анастасия Комова.
Мужская команда в играх командного разряда стала второй, уступив финальную встречу соперникам из Республики Коми. В состав команды вошли студент Максим Гребнев и выпускник факультета физической культуры Евгений Манаков.
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