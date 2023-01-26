Гатчинский День Победы
26 января - особый день для города воинской славы Гатчины: отмечается 79-я годовщина освобождения от фашистских захватчиков. Утром в Гатчине на воинском мемориале на улице Солодухина прошел торжественно-траурный митинг.
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Вспоминали героев, которые освобождали Гатчину морозным утром 26 января 1944 года. Звучали слова благодарности ветеранам, которые воевали и строили мирную жизнь, а сейчас передают молодому поколению историческую правду.
На мемориале отслужили литию. Участники митинга склонили голову в минуту молчания в память о погибших. После чего к подножию стелы «Скорбящая мать» возложили цветы и гирлянду славы.
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