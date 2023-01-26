Гатчинский День Победы

Вспоминали героев, которые освобождали Гатчину морозным утром 26 января 1944 года. Звучали слова благодарности ветеранам, которые воевали и строили мирную жизнь, а сейчас передают молодому поколению историческую правду.

На мемориале отслужили литию. Участники митинга склонили голову в минуту молчания в память о погибших. После чего к подножию стелы «Скорбящая мать» возложили цветы и гирлянду славы.