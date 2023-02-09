АО «ЕИРЦ Ленинградской области» информирует об изменении порядка оплаты жилищно-коммунальных услуг в сервисах ПАО Сбербанк

Теперь для того, чтобы совершить оплату квитанции АО «ЕИРЦ ЛО» в сервисах ПАО Сбербанк необходимо ввести номер лицевого счета, выбрать признак платежа: БЕЗ СТРАХОВОГО ВЗНОСА или ВКЛЮЧАЯ СТРАХОВОЙ ВЗНОС и далее произвести оплату как обычно.

В АО «ЕИРЦ ЛО» подчеркнули, что услуга «Страхование жилья» носит исключительно добровольный характер. Именно поэтому, при совершении платежа клиент самостоятельно выбирает производить оплату по услуге «Добровольное страхование» или нет.

В случае, если у клиента есть необходимость застраховать свою недвижимость, то при оплате квитанции АО «ЕИРЦ ЛО» в приложении ПАО Сбербанк нужно: в строке поиск набрать ЕИРЦ ЛО – выбрать территориальное управление: например, АО «ЕИРЦ ЛО» ЖКУ Выборг – выбрать признак платежа «ВКЛЮЧАЯ СТРАХОВОЙ ВЗНОС» – далее нажать «продолжить» и произвести оплату. *

При совершении оплаты единого платежного документа за ЖКУ по QR коду, необходимо в приложении ПАО Сбербанк на смартфоне воспользоваться функцией «Сканировать QR-код – выбрать необходимый признак платежа «ВКЛЮЧАЯ СТРАХОВОЙ ВЗНОС» – нажать «продолжить» и произвести оплату. *

В случае, если у клиентов уже подключена услуга АВТОПЛАТЁЖ в ПАО Сбербанк «БЕЗ СТРАХОВОГО ВЗНОСА», то платёж будет списываться без страхового взноса. Если собственнику необходимо застраховать недвижимость, то изменения доступны только через ОТКЛЮЧЕНИЕ существующего Автоплатежа и подключение нового.

При подключении нового Автоплатежа клиентам будет доступен выбор: оплата «ВКЛЮЧАЯ СТРАХОВОЙ ВЗНОС»/ оплата «БЕЗ СТРАХОВОГО ВЗНОСА».

В АО «ЕИРЦ ЛО» обращают внимание, что выбранный вариант подписки будет действовать на весь период действия услуги Автоплатёж ПАО Сбербанк. То есть, если клиент выбрал Автоплатёж «ВКЛЮЧАЯ СТРАХОВОЙ ВЗНОС», то ежемесячно будет списываться сумма за жилищно-коммунальные услуги и сумма взноса на страхование.

*Страхование действует с 1 числа месяца, следующего за месяцем внесения платы за страхование. В случае неоплаты услуги Добровольное страхование, жилое помещение застраховано не будет.

Подробнее с услугой «Добровольное страхование жилья» для жителей многоквартирных домов и частных домовладений, с условиями страхования и вариантами выплат в случае наступления страхового случая, можно ознакомиться на сайте АО «ЕИРЦ ЛО» в разделе Страхование.