Памятник Ленинградскому учителю в Гатчине: когда открытие?

В прошлом году жюри конкурса на лучший проект скульптурной композиции Ленинградскому учителю выбрало победителя. Право реализовать свой замысел в Гатчине получил скульптор Арутюн Акобян. Напомним, он предложил на конкурс эскиз скульптурной композиции, которая посвящена легендарному гатчинскому педагогу Константину Ушинскому, выступавшему за демократизацию народного образования в середине XIX века. С ним беседует молодой учитель. Год педагога и наставника уже стартовал. Когда планируется открытие памятника Ленинградскому учителю?

- Этот конкурс проводили не мы, - пояснила заместитель главы администрации Гатчинского района по строительству и развитию инфраструктуры Лариса Абаренко. – Инициатором выступила Ассоциация молодых педагогов Ленинградской области. По поручению губернатора Ленинградской области конкурс объявлял комитет градостроительной политики. Он проходил в два этапа и был завершен летом 2022 года. В конце года Ассоциация молодых учителей встречалась с губернатором. По его итогам поручение выступить заказчиком по реализации этого проекта было дано комитету по культуре и туризму Ленинградской области.

Скульптурная композиция, победившая в конкурсе, будет установлена прямо в центре пешеходной зоны бульвара Науки, ближе к Гатчинскому лицею №3.

- Губернатор выделил средства и дал задание. Можно предположить, что в этом году композиция будет установлена, - сказала Лариса Абаренко.

Татьяна Можаева