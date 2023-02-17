К изданию готовится очередной юбилейный двадцатый номер альманаха «Оредеж»

Желательные требования к предоставляемым материалам:

Текст материала должен содержать не более 8 страниц машинописного текста, (формат А4, шрифт Times New Roman, 12 кегль, межстрочный интервал 1, абзацный отступ 1,25). В правом верхнем углу курсивом полностью указывается Ф.И.О. автора материала.

Тексты должны быть проверены (грамматика, орфография и стилистика); краеведческие, исследовательские материалы должны быть выверены документально и хронологически, должны сопровождаться библиографией; текстовая часть материала должна быть распечатана и представлена в редакцию с подписью автора.

На электронных носителях в редакцию представляются: текстовая часть; фотоматериалы, иллюстрирующие текст; фотографии авторских картин или творческих работ; краткая биография и фотография автора.

Фотоматериалы должны сопровождаться полной информацией об изображенном событии (название события, если на фотографии есть участники события - желательны их Ф.И.О., географическое название места события), данные об авторе фотографии (Ф.И.О.) и год создания фотографии.

Фотографии картин или творческих работ должны сопровождаться следующей информацией: Ф.И.О. автора, название картины, техника исполнения, размеры, год создания.

Биография автора материала должна быть краткой (место жительства, год рождения, образование, профессия, место работы, публикации в других издания и пр.);

Для обратного контакта с автором необходимо предоставить информацию: номер телефона, адрес электронной почты.

Уважаемые авторы!

Просим выдержать сроки и наши условия предоставления авторских материалов.

Срок подачи материалов до 20 мая - 10 июня по адресу:

188309, г. Гатчина, ул. Зверевой, дом 15а, МКУ «Межпоселенческая центральная районная библиотека им. А.С. Пушкина».

Телефоны для справок: (8-813-71) 71-114, 71-610, 71-435; e-mail: crbgr@mail.ru