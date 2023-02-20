Гатчинцы – призёры и победители VII чемпионата «ЮниорПрофи»

Дети и подростки в двух возрастных категориях «10+» и «14+» соревновались в 14 компетенциях: «Промышленный дизайн», «Технология моды», «Прототипирование», «Мобильная робототехника», «Сетевое системное администрирование», «Интернет вещей» и других. Региональным координационным центром программы «ЮниорПрофи» выступает «Интеллект» – центр дополнительного образования в Лисьем Носу.

Чемпионат проходил три дня. Компетенции были разделены по районам Ленинградской области, например, специалисты в промышленном дизайне соревновались в Тосно, «Прототипирование» проходило в Компьютерном центре в Луге, «Интернет вещей» и «Мобильная робототехника» – в центре образования «Кудрово». Всего было девять площадок. В Гатчинском районе традиционно была представлена компетенция «Инженерный дизайн CAD»: в Информационно-методическом центре в Новом Свете чемпионат «ЮниорПрофи» прошел в третий раз.

Как рассказала главный региональный эксперт в компетенции «Инженерный дизайн» Светлана Кучер, отборочный чемпионат проводился осенью на базе центра «Интеллект». Ребята двух возрастных категорий из разных районов области отбирались в течение двух дней, и лучшие представили свои районы на чемпионате.

- «ЮниорПрофи» начинался семь лет назад с двух компетенций: «Инженерный дизайн» и «Сетевое системное администрирование», – говорит Светлана Евгеньевна. – Сейчас уже больше 10 компетенций, но мы седьмой год подряд осваиваем инженерный дизайн, совершенствуемся. В течение всего этого времени ребята проходили курсы всероссийского уровня, у нас сложился большой чемпионатный опыт.

В Информационно-методическом центре в Новом Свете соревновались восемь команд – по четыре команды в каждой возрастной группе: 10 лет и старше и 14 лет и старше. В команде – по два человека. Гатчинских ребят было четверо – по одной команде в старшей и младшей группе. Кроме того, на соревнования в ИМЦ приехали юные инженеры-дизайнеры из Тосненского, Всеволожского, Лужского и Кировского районов.

Инженерный дизайн – на пользу братьям нашим меньшим

Участникам чемпионата в компетенции «Инженерный дизайн» досталось очень интересное с творческой и практической точки зрения задание: в течение трех дней с помощью программы «Компас» ребята моделировали площадку для выгула собак. В первый день они моделировали детали по предоставленным чертежам, затем собирали металлоконструкции и производили сборку. На третий день вносили изменения в проекты. Задача стояла непростая: выверить все с максимальной точностью, не допустив ни малейшей погрешности в расчетах.

После подведения итогов в компетенции «Инженерный дизайн» были определены победители. В обеих возрастных категориях победили команды из Компьютерного центра г. Луги. Гатчинские ребята заняли второе место: в категории «10+» в призеры вышли Вера Уткина и Анастасия Семенова, в группе «14+» – Иван Квасов и Данил Морозов. Все четверо – воспитанники Гатчинской школы № 9.

Третье место в младшей группе разделили команды Кировского центра информационных технологий и школы № 1 г. Тосно. Ребята из Тосненской школы завоевали «бронзу» и в старшей возрастной группе.

17 февраля в Информационно-методическом центре в Новом Свете состоялось награждение призеров и победителей, а также вручение сертификатов экспертам, которые оценивали работы и готовили участников. Руководитель отдела комитета образования Гатчинского района Татьяна Антонова, вручая победителям и призерам дипломы и медали, пожелала ребятам дальнейших успехов и поблагодарила педагогов, наставников и родителей юных инженеров – за поддержку полезного увлечения:

- Я рада видеть столько заинтересованных глаз! Ни в коем случае не останавливайтесь на достигнутом – только вперед, в добрый путь, открывайте для себя новые просторы в образовании. Педагоги и мы – гатчинский комитет образования – обязательно вам поможем, – заверила Татьяна Александровна.

Во время подведения итогов в ИМЦ велась прямая трансляция из центра «Интеллект», где в этот момент также объявляли победителей в других номинациях. Церемония награждения в Гатчинском районе, в свою очередь, транслировалась в «Интеллекте». Поздравления с высокими результатами прозвучали в адрес старшего регионального эксперта Светланы Кучер. Особую благодарность получил коллектив Информационно-методического центра Гатчинского района во главе с руководителем Игорем Евдокимовым – за подготовку и проведение программных мероприятий чемпионата: за профессионализм, самоотдачу и создание радушной атмосферы.

«Умная» теплица и юбилейный чайник

Помимо компетенции «Инженерный дизайн» в Новом Свете, гатчинские школьники принимали участие в соревнованиях по промышленному дизайну, прототипированию, электронике, интернету вещей, системном администрировании, где и показали хорошие результаты.

В компетенции «Промышленный дизайн», проводившейся в Тосно, старшая группа должна была выполнить непростое задание. Требовалось создать прототип электрического чайника к юбилею компании. По требованию заказчика участники должны были за 12 часов разработать форму, дать цветовое решение, определиться с материалами и способами их обработки. Потом смоделировать объект, показать анимацию сборки и разборки чайника и выполнить визуализацию готового изделия. И в заключение распечатать на 3D принтере прототип изделия, покрасить в нужные цвета и презентовать изделие заказчику.

Лучше всех с этой сложной задачей справились гатчинские ребята. Первое место заняли ученики школы № 9 Олег Ефремов и Артем Семенов, второе – Юлианна Петрова и Эдуард Солнышков из гимназии им. К.Д. Ушинского

В компетенции «Сетевое и системное администрирование», которая проходила в Кировском центре информационных технологий, младшей возрастной группе надо было создать и настроить сетевую структуру дома или небольшого офиса по заданной инструкции, выполнить пуско-наладочные работы сетевого и пользовательского оборудования. Победила команда из Гатчинской школы № 9 – Максим Курятков и Анна Карпова.

Старшие ребятам в этой компетенции создавали и настраивали сетевую инфраструктуру компании, состоящей из основного офиса и офиса-филиала по заданной инструкции и топологии сети. Также необходимо было выполнить пуско-наладочные работы оборудования и работы по поиску неисправностей. Гатчинцы вышли в призеры: 2 место заняла команда Гатчинского центра информационных технологий – Мирослав Короткевич и Таисия Герасимова, третье – ребята из школы № 9 Илья Фомин и Диана Кожевникова.

В компетенции «Интернет вещей» на площадке образовательного центра «Кудрово» воспитанники Информационно-методического центра Гатчинского района Георгий Варфоломеев и Илья Лиске заняли первое место в категории «10+». Участники соревновались в создании собственной умной теплицы с большим выбором датчиков и исполнительных устройств, которые выводят данные на интернет-платформу. Требовалось запрограммировать устройство так, чтобы оно переходило с ручного управления на автоматическое и обратно.

В старшей группе этой номинации на третье место вышла команда Коммунарской школы № 3 – Артем Антипов и Борис Поздняков.

Чтобы собакам было комфортно

…После подведения итогов и награждения в Информационно-методическом центре гости чемпионата отправились по домам. Во время соревнований ребята из других районов три дня проживали в гостинице в Новом Свете, сотрудники ИМЦ организовали для них культурную программу с экскурсией в Гатчинский дворец.

Победители в категории «14+» в номинации «Инженерный дизайн» – ученики 10 класса из г. Луги Иван Зорин и Дмитрий Пупель рассказали о своем участии в «ЮниорПрофи». Ребята – опытные игроки, это уже их четвертый чемпионат. Проект, который они разрабатывали на соревнованиях, по мнению авторов вполне пригоден для реализации:

- Мы сделали модель площадки для собак в парке, где они должны бегать и развлекаться в отсутствие хозяев. Примерная площадь – 2,5 тысячи кв. м. Такую площадку можно построить и внедрить, все рассчитано так, чтобы собаки чувствовали себя комфортно.

Екатерина Дзюба