Глава региона прокомментировал послание президента России Владимира Путина к Федеральному собранию:

- Президент коснулся вопросов, по которым Ленинградская область уже добилась успехов, и всем опытом мы открыто делимся с регионами страны: это развитие программы «Профессионалитет» по объединению ресурсов профессионального образования и промышленных предприятий для подготовки высококлассных и востребованных молодых специалистов; это программа реновации школ, которая сегодня стала федеральной; программа создания экотроп и развития экологического туризма, оформление социальных паспортов и поддержка семей участников СВО, объединившая возможности государства и общественников, всех, кто не хочет и не может оставаться в стороне. За прошедший год, помощь, направленная Ленобластью - организациями, жителями, администрацией - Донбассу и спецоперации, составила почти 0,5 млрд рублей.

Благодарен президенту России Владимиру Путину за инициативу расширения программы газификации на социальные объекты, предложение введения прямой федеральной поддержки лучших управленческих команд на территории; проработанную программу развития новых источников финансирования инвестиций в экономику, возможность для регионов уже сейчас использовать резервные средства 2024 года для достижения целей национальных проектов, поддержку инициативы Ленобласти по включению акваторий региона в федеральную программу «Чистая вода» и программу арендного жилья, которую планируем расширить на дефицитные, в том числе, бюджетные специальности.

Действительно, пришло время избавиться от формализма в работе. Каждый регион работает в единой команде страны. И, как сказал президент, мы не отступим.