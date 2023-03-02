В Сиверской стартовали аэроботы
На хоккейной площадке Военного городка п. Сиверский состоялись IX Открытые соревнования среди обучающихся Гатчинского муниципального района по радиоуправляемым моделям аэроботов, посвященные Дню защитника Отечества.
Традиционно общим организатором этого мероприятия выступил Районный центр детского творчества (РЦДТ), но по своей организации и зрелищности оно существенно отличалось от предыдущих соревнований. Это проявилось в помощи и сопровождении. Так, Евгений Чепчак привез и установил навесной шатер и судейский столик со стульями.
Выпускники авиамодельного кружка «Взлет» Александр Носов, Анатолий Афанасьев и наставник кружка Андрей Звуков показали и рассказали детям конструктивные особенности квадрокоптеров, продемонстрировали на этих летательных аппаратах приемы управления.
Призер чемпионата Европы Александр Григорьев выполнил показательный полет на радиоуправляемой пилотажной модели с электрическим двигателем, продемонстрировав при этом фигуры высшего пилотажа и посадку на ограниченную площадку.
В самом соревновании приняло участие 4 команды: «Взлет» РЦДТ (руководитель И.В. Демьянов, п. Сиверский), «Авиаконструирование» (руководитель В.Г. Анохин, г. Гатчина), «Санкт Петербург» (руководитель А.Н. Цыганов, г. Санкт-Петербург), ДОСААФ (руководитель В.А. Григорьев, г. Гатчина).
В личном первенстве среди младшей группы (12 лет и младше) и старшей группы (старше 12 лет), которое заключалось в прохождении трассы в 3 круга вокруг вешек на скорость, участвовали все ребята, и все прошли два тура. Были и столкновения, были и опрокидывания моделей, но в соответствии с правилами спортсмен имел право выйти на трассу и устранить неисправность.
Хотелось бы отметить, что ряд юных изобретателей создали нестандартные конструкции аэроглиссеров. Так, например, Станислав Лобода (команда «Взлет») изготовил свой глиссер в форме треугольника, что привело к повышенной маневренности. Александр Капко (команда «Санкт-Петербург») применил небольшие крылышки, это создавало экранный эффект, и его модель иногда приподнималась в воздух. В команде ДОСААФ на двух глиссерах использовали импеллерные электродвигатели.
В трудной борьбе за результат в младшей группе победителями и призерами стали: 1-е место - Александр Хуторской, 2-е место – Артем Хрипаченко, 3-е место – Степан Михайлов. В старшей группе: 1-е место - Дмитрий Валиев, 2-е место - Александр Капко, 3-е место - Станислав Лобода.
В номинации «Общая гонка», в которой одновременно участвовали дети старшей и младшей групп, 1-е место завоевал Тихон Чинчирик, 2-е место – Андрей Бондаренко, 3-е место - Станислав Лобода.
В командном зачете победу одержала команда «Взлет», 2-е место заняла команда ДОСААФ, 3-е место - команда «Санкт-Петербург».
С целью популяризации технического вида спорта оргкомитет принял решение ввести еще одну номинацию – личное первенство на скорость прохождения 1-го круга. Здесь лидерами стали спортсмены команды ДОСААФ: 1-е место занял Игорь Румянцев, 2-е место – Максим Павлов и Андрей Мещеряков, 3 место – Иван Савенок.
Все победители и призеры были награждены кубками, медалями и грамотами от лица Районного центра детского творчества и Комитета по физической культуре, спорту, туризму и молодежной политике администрации Гатчинского района.
Технические виды спорта, зрелищные и увлекательные, интересны в равной степени и взрослым, и детям. Это технические дисциплины, представляющие собой конструирование и изготовление моделей, а также состязания по управлению ими. При этом в процессе занятий техническими видами спорта происходит социализация детей и подростков. Вот поэтому мы активно работаем в этом направлении и планируем весной и летом провести соревнования среди детей по метательным планерам, квадрокоптерам и ракетомодельному спорту.
Игорь Демьянов,
главный судья, педагог доп. образования