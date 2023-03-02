В Сиверской стартовали аэроботы

Традиционно общим организатором этого мероприятия выступил Районный центр детского творчества (РЦДТ), но по своей организации и зрелищности оно существенно отличалось от предыдущих соревнований. Это проявилось в помощи и сопровождении. Так, Евгений Чепчак привез и установил навесной шатер и судейский столик со стульями.

Выпускники авиамодельного кружка «Взлет» Александр Носов, Анатолий Афанасьев и наставник кружка Андрей Звуков показали и рассказали детям конструктивные особенности квадрокоптеров, продемонстрировали на этих летательных аппаратах приемы управления.

Призер чемпионата Европы Александр Григорьев выполнил показательный полет на радиоуправляемой пилотажной модели с электрическим двигателем, продемонстрировав при этом фигуры высшего пилотажа и посадку на ограниченную площадку.

В самом соревновании приняло участие 4 команды: «Взлет» РЦДТ (руководитель И.В. Демьянов, п. Сиверский), «Авиаконструирование» (руководитель В.Г. Анохин, г. Гатчина), «Санкт Петербург» (руководитель А.Н. Цыганов, г. Санкт-Петербург), ДОСААФ (руководитель В.А. Григорьев, г. Гатчина).

В личном первенстве среди младшей группы (12 лет и младше) и старшей группы (старше 12 лет), которое заключалось в прохождении трассы в 3 круга вокруг вешек на скорость, участвовали все ребята, и все прошли два тура. Были и столкновения, были и опрокидывания моделей, но в соответствии с правилами спортсмен имел право выйти на трассу и устранить неисправность.

Хотелось бы отметить, что ряд юных изобретателей создали нестандартные конструкции аэроглиссеров. Так, например, Станислав Лобода (команда «Взлет») изготовил свой глиссер в форме треугольника, что привело к повышенной маневренности. Александр Капко (команда «Санкт-Петербург») применил небольшие крылышки, это создавало экранный эффект, и его модель иногда приподнималась в воздух. В команде ДОСААФ на двух глиссерах использовали импеллерные электродвигатели.

В трудной борьбе за результат в младшей группе победителями и призерами стали: 1-е место - Александр Хуторской, 2-е место – Артем Хрипаченко, 3-е место – Степан Михайлов. В старшей группе: 1-е место - Дмитрий Валиев, 2-е место - Александр Капко, 3-е место - Станислав Лобода.

В номинации «Общая гонка», в которой одновременно участвовали дети старшей и младшей групп, 1-е место завоевал Тихон Чинчирик, 2-е место – Андрей Бондаренко, 3-е место - Станислав Лобода.

В командном зачете победу одержала команда «Взлет», 2-е место заняла команда ДОСААФ, 3-е место - команда «Санкт-Петербург».

С целью популяризации технического вида спорта оргкомитет принял решение ввести еще одну номинацию – личное первенство на скорость прохождения 1-го круга. Здесь лидерами стали спортсмены команды ДОСААФ: 1-е место занял Игорь Румянцев, 2-е место – Максим Павлов и Андрей Мещеряков, 3 место – Иван Савенок.

Все победители и призеры были награждены кубками, медалями и грамотами от лица Районного центра детского творчества и Комитета по физической культуре, спорту, туризму и молодежной политике администрации Гатчинского района.

Технические виды спорта, зрелищные и увлекательные, интересны в равной степени и взрослым, и детям. Это технические дисциплины, представляющие собой конструирование и изготовление моделей, а также состязания по управлению ими. При этом в процессе занятий техническими видами спорта происходит социализация детей и подростков. Вот поэтому мы активно работаем в этом направлении и планируем весной и летом провести соревнования среди детей по метательным планерам, квадрокоптерам и ракетомодельному спорту.

Игорь Демьянов,

главный судья, педагог доп. образования