«ZOV Федотовой» – теперь в центре Гатчины!
Добровольческое движение «ZOV Федотовой» в поддержку мобилизованных Гатчинского района продолжает набирать силу. В конце февраля в Гатчине открылся большой волонтерский центр, который объединил усилия тех, кто хочет помочь нашим воинам. Одним из первых посетителей Центра стал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.
Центр помощи нашим фронтовикам расположился на проспекте 25 Октября, 16Б — в здании, где прежде был институт ИВЭСЭП (а еще раньше – прачечная). На первый взгляд, здесь ничего не изменилось — тот же старый двухэтажный дом за фигурной решеткой, и даже вывеска института на нем пока еще прежняя. Вот только ворота во двор теперь почти всегда открыты. Сюда заезжают машины, то и дело проходят какие-то люди, а на калитке висит белый бумажный листок, на котором большими буквами напечатано: «ZOV Федотовой».
По зову сердца
Кто такая Наталья Федотова, и чем занимаются гатчинцы под ее руководством, мы писали уже не раз. Начавшись с Веревского сельского клуба, добровольческое движение в поддержку мобилизованных гатчинцев буквально за считаные недели распространилось по всему Гатчинскому району, захватив и соседние. И вот теперь у волонтеров появилось просторное помещение в центре Гатчины, где сконцентрировались практически все направления помощи военным и мирным жителям Донбасса.
Как рассказала Наталья Федотова, это помещение для волонтерского центра город предоставил еще в конце 2022 года. А официально волонтеры переехали сюда 25 февраля, после небольшого ремонта.
- Благодаря Центру мы можем теперь разгрузить работу гатчинских волонтерских клубов, - говорит Наталья. - Здесь большие помещения, а значит, можно поставить станки для изготовления больших маскировочных сетей. Для каждого вида деятельности выделено свое помещение - для плетения сетей, для работы раскройщиков и швей, для изготовления блиндажных свечей. Есть и место под гуманитарный склад. К нам в Центр могут прийти все желающие: у нас теперь появилось больше возможностей обучить новых волонтеров. Также мы планируем проводить мастер-классы для детей по изготовлению блиндажных свечей.
Особенные сети Анны Плиски-Бурковой
Конечно, в первую очередь внимание посетителей Центра привлекают маскировочные сети. И действительно, эти пестрые полотна самого разного размера — одни из самых востребованных вещей на фронте. Обучиться плетению маскировочных сетей может любой человек. Но, как говорит куратор волонтерского движения по изготовлению сетей Анна Плиска-Буркова, сети нужно плести правильно, согласно поставленным самими бойцами задачам — только тогда в них будет смысл.
Анна участвует в движении «ZOV Федотовой» практически с самого начала. Как только встал вопрос об изготовлении маскировочных сетей, начала собирать всю возможную информацию, стала учиться сама.
Сейчас Анна Плиска проводит мастер-классы по плетению сетей во всех волонтерских клубах Гатчинского района. Более того, заявки на такое обучение поступают к ней из Москвы, Тольятти, Карелии. Секрет такой востребованности - в особенной технологии, которую придумала Анна. Благодаря этой технологии, «сети Анны» отличаются особенной крепостью.
Как говорит Анна Плиска, учитывается все. В зависимости от поступившей заявки сначала подбирается основа — обычная рыбацкая сеть необходимой плотности. Очень важен и затребованный цвет сети. Поначалу волонтеры использовали обычные ткани, прокрашивая их в соответствии с заказом. Теперь, благодаря помощи жертвователей, у центра появилась возможность закупать оптом и прочные сети, и специальную ткань для плетения — спандбонд, причем сразу нужных цветов и оттенков.
- У нас очень много заявок на сети, - говорит Наталья Федотова. - Только на днях к нам пришел заказ на 24 штуки! И мы сразу стараемся обучить людей именно правильной технологии, которая у нас уже наработана. Кстати, теперь мы можем предложить нашим заказчикам выбрать нужный цвет для сети из нашей электронной фотогалереи — чтобы совсем уж точно все совпало!
Не только сети
Небольшую экскурсию по Центру провел для нас волонтер движения Владимир Осипов. В комнате для плетения сетей собрана наглядная экспозиция с продукцией центра. Помимо маскировочных сетей волонтеры сами шьют тактические носилки, маскировочные костюмы разного назначения, непромокаемые плащи и костюмы, термобелье, балаклавы, снуды, шапки, нижнее и нательное белье, нарукавные повязки, стельки.
На ходу изобретают здесь все: и женщины, и мужчины. И если женщины придумывают новые технологии для совершенствования изделий из тканей, то мужчины колдуют над техническими приспособлениями.
Владимир показывает, как изготавливаются блиндажные свечи. Жестяные банки из-под консервов сначала заполняют скрученным картоном, потом заливают горячим парафином, используя воскоплав.
Помимо свечей, мужчины делают своими руками сапёрные кошки, печки-буржуйки из подручного материала, например, из старых газовых баллонов. Такая печка получается универсальной: на ней можно готовить пищу и одновременно сушить белье.
- Мы изобрели так называемые печки-щепотницы, приспособив их под использование альтернативного топлива, - говорит Владимир. - Такую мини-печку можно топить щепой или использовать блиндажные свечи.
Особенно трогательно в этой импровизированной экспозиции выглядят продукты домашнего изготовления: банки с компотом и вареньем, другие консервы, емкости с квашеной капустой, пакеты с сухофруктами и сухарями, сало. Еще один вид заготовок от производителя-спонсора – готовая еда в вакуумной упаковке, которая может храниться месяцами.
Особое место в экспозиции занимают письма и рисунки от малышей, школьников, студентов, взрослых. Всё это тоже отправится на фронт вместе с гуманитарным конвоем.
«Это правильно и по-честному!»
В первый день весны волонтерский центр посетил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Работа здесь кипела вовсю — волонтеры нарезали стельки и тканевые ленты для сетей, как неутомимые паучки плели сети, разливали парафин в банки из-под консервов.
Рассмотрев всё очень внимательно, Александр Юрьевич побеседовал с кураторами и волонтерами, вникая в подробности технологических процессов и логистики. Обсудив вместе с ними планы на будущее, глава областного правительства пообещал Центру всестороннюю поддержку.
- Как все это душевно у вас происходит! На самом деле я даже не ожидал, что вас здесь так много, - признался он. - Огромная благодарность и уважение всем вам за ваш труд, за ту теплоту, с которой вы это делаете. Это правильно, это открыто и по-честному. Молодцы! Желаю вам и всем нам — победы и мирного неба над головой!
А еще Александр Дрозденко от лица мужчин правительства Ленинградской области поздравил женщин-волонтеров с наступающим Международным женским днем, вручив им букеты лиловых тюльпанов и сладкие подарки.
В этот же день в Центре прошел молебен, который провел руководитель отдела по церковной благотворительности и социальному служению Гатчинской епархии, иерей Алексий Дудин.
«Помощь идёт огромная»
Как рассказала Наталья Федотова, в Гатчинском районе сейчас работает почти десять волонтерских объединений в поддержку мобилизованных. Только в одной Гатчине их несколько. Один клуб давно уже открылся в духовно-просветительском центре Покровского собора, ещё один работает в Гатчинской Школе третьего возраста.
1 марта в Центре можно было встретить представителей чуть ли не всех этих объединений. Свою деятельность продемонстрировали и курсисты Гатчинской Школы третьего возраста.
- Мы давно уже участвуем в этом движении, - говорит руководитель клубных формирований Гатчинской школы третьего возраста Ольга Смирнова. - Очень многие пожилые люди хотят помочь нашим ребятам. Они многое помнят — рассказы своих отцов, а некоторые - и саму войну. Мы очень стараемся. Наши женщины вяжут носки, делают окопные свечи и маскировочные сети — для этого у нас в Школе установлены специальные стенды. У нас многие уже умеют плести и с удовольствием обучают этому всех желающих. Вот и сегодня в Центре много новых людей, и мы, пользуясь случаем, помогаем кураторам обучать их. Женщины показывают, как раскраивать и нарезать ткань, как правильно плести узлы на сетях... Замечательно, что в Гатчине появился такой волонтерский центр: благодаря ему расширились площади и для работы, и для склада. Теперь мы можем привозить готовую продукцию сюда, в центр города — это очень удобно для всех. У нас город большой, и в нем очень много неравнодушных людей. Помощь идет огромная!
Еще один клуб по плетению маскировочных сетей открылся в Вырице в субботу, 4 марта. Помещение для этого волонтерского объединения предоставила администрация Вырицкого городского поселения при содействии и активной помощи Совета женщин Вырицы. Как рассказали волонтеры, на встречу и обучение пришло больше 25 человек. В день открытия клуба куратор Анна Плиска-Буркова провела для них мастер-класс по плетению сетей и резке лоскутков.
Юлия Лысанюк