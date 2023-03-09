«ZOV Федотовой» – теперь в центре Гатчины!

Центр помощи нашим фронтовикам расположился на проспекте 25 Октября, 16Б — в здании, где прежде был институт ИВЭСЭП (а еще раньше – прачечная). На первый взгляд, здесь ничего не изменилось — тот же старый двухэтажный дом за фигурной решеткой, и даже вывеска института на нем пока еще прежняя. Вот только ворота во двор теперь почти всегда открыты. Сюда заезжают машины, то и дело проходят какие-то люди, а на калитке висит белый бумажный листок, на котором большими буквами напечатано: «ZOV Федотовой».

По зову сердца

Кто такая Наталья Федотова, и чем занимаются гатчинцы под ее руководством, мы писали уже не раз. Начавшись с Веревского сельского клуба, добровольческое движение в поддержку мобилизованных гатчинцев буквально за считаные недели распространилось по всему Гатчинскому району, захватив и соседние. И вот теперь у волонтеров появилось просторное помещение в центре Гатчины, где сконцентрировались практически все направления помощи военным и мирным жителям Донбасса.

Как рассказала Наталья Федотова, это помещение для волонтерского центра город предоставил еще в конце 2022 года. А официально волонтеры переехали сюда 25 февраля, после небольшого ремонта.

- Благодаря Центру мы можем теперь разгрузить работу гатчинских волонтерских клубов, - говорит Наталья. - Здесь большие помещения, а значит, можно поставить станки для изготовления больших маскировочных сетей. Для каждого вида деятельности выделено свое помещение - для плетения сетей, для работы раскройщиков и швей, для изготовления блиндажных свечей. Есть и место под гуманитарный склад. К нам в Центр могут прийти все желающие: у нас теперь появилось больше возможностей обучить новых волонтеров. Также мы планируем проводить мастер-классы для детей по изготовлению блиндажных свечей.

Особенные сети Анны Плиски-Бурковой

Конечно, в первую очередь внимание посетителей Центра привлекают маскировочные сети. И действительно, эти пестрые полотна самого разного размера — одни из самых востребованных вещей на фронте. Обучиться плетению маскировочных сетей может любой человек. Но, как говорит куратор волонтерского движения по изготовлению сетей Анна Плиска-Буркова, сети нужно плести правильно, согласно поставленным самими бойцами задачам — только тогда в них будет смысл.

Анна участвует в движении «ZOV Федотовой» практически с самого начала. Как только встал вопрос об изготовлении маскировочных сетей, начала собирать всю возможную информацию, стала учиться сама.

Сейчас Анна Плиска проводит мастер-классы по плетению сетей во всех волонтерских клубах Гатчинского района. Более того, заявки на такое обучение поступают к ней из Москвы, Тольятти, Карелии. Секрет такой востребованности - в особенной технологии, которую придумала Анна. Благодаря этой технологии, «сети Анны» отличаются особенной крепостью.

Как говорит Анна Плиска, учитывается все. В зависимости от поступившей заявки сначала подбирается основа — обычная рыбацкая сеть необходимой плотности. Очень важен и затребованный цвет сети. Поначалу волонтеры использовали обычные ткани, прокрашивая их в соответствии с заказом. Теперь, благодаря помощи жертвователей, у центра появилась возможность закупать оптом и прочные сети, и специальную ткань для плетения — спандбонд, причем сразу нужных цветов и оттенков.

- У нас очень много заявок на сети, - говорит Наталья Федотова. - Только на днях к нам пришел заказ на 24 штуки! И мы сразу стараемся обучить людей именно правильной технологии, которая у нас уже наработана. Кстати, теперь мы можем предложить нашим заказчикам выбрать нужный цвет для сети из нашей электронной фотогалереи — чтобы совсем уж точно все совпало!

Не только сети

Небольшую экскурсию по Центру провел для нас волонтер движения Владимир Осипов. В комнате для плетения сетей собрана наглядная экспозиция с продукцией центра. Помимо маскировочных сетей волонтеры сами шьют тактические носилки, маскировочные костюмы разного назначения, непромокаемые плащи и костюмы, термобелье, балаклавы, снуды, шапки, нижнее и нательное белье, нарукавные повязки, стельки.

На ходу изобретают здесь все: и женщины, и мужчины. И если женщины придумывают новые технологии для совершенствования изделий из тканей, то мужчины колдуют над техническими приспособлениями.

Владимир показывает, как изготавливаются блиндажные свечи. Жестяные банки из-под консервов сначала заполняют скрученным картоном, потом заливают горячим парафином, используя воскоплав.

Помимо свечей, мужчины делают своими руками сапёрные кошки, печки-буржуйки из подручного материала, например, из старых газовых баллонов. Такая печка получается универсальной: на ней можно готовить пищу и одновременно сушить белье.

- Мы изобрели так называемые печки-щепотницы, приспособив их под использование альтернативного топлива, - говорит Владимир. - Такую мини-печку можно топить щепой или использовать блиндажные свечи.

Особенно трогательно в этой импровизированной экспозиции выглядят продукты домашнего изготовления: банки с компотом и вареньем, другие консервы, емкости с квашеной капустой, пакеты с сухофруктами и сухарями, сало. Еще один вид заготовок от производителя-спонсора – готовая еда в вакуумной упаковке, которая может храниться месяцами.

Особое место в экспозиции занимают письма и рисунки от малышей, школьников, студентов, взрослых. Всё это тоже отправится на фронт вместе с гуманитарным конвоем.

«Это правильно и по-честному!»

В первый день весны волонтерский центр посетил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Работа здесь кипела вовсю — волонтеры нарезали стельки и тканевые ленты для сетей, как неутомимые паучки плели сети, разливали парафин в банки из-под консервов.

Рассмотрев всё очень внимательно, Александр Юрьевич побеседовал с кураторами и волонтерами, вникая в подробности технологических процессов и логистики. Обсудив вместе с ними планы на будущее, глава областного правительства пообещал Центру всестороннюю поддержку.

- Как все это душевно у вас происходит! На самом деле я даже не ожидал, что вас здесь так много, - признался он. - Огромная благодарность и уважение всем вам за ваш труд, за ту теплоту, с которой вы это делаете. Это правильно, это открыто и по-честному. Молодцы! Желаю вам и всем нам — победы и мирного неба над головой!

А еще Александр Дрозденко от лица мужчин правительства Ленинградской области поздравил женщин-волонтеров с наступающим Международным женским днем, вручив им букеты лиловых тюльпанов и сладкие подарки.

В этот же день в Центре прошел молебен, который провел руководитель отдела по церковной благотворительности и социальному служению Гатчинской епархии, иерей Алексий Дудин.

«Помощь идёт огромная»

Как рассказала Наталья Федотова, в Гатчинском районе сейчас работает почти десять волонтерских объединений в поддержку мобилизованных. Только в одной Гатчине их несколько. Один клуб давно уже открылся в духовно-просветительском центре Покровского собора, ещё один работает в Гатчинской Школе третьего возраста.

1 марта в Центре можно было встретить представителей чуть ли не всех этих объединений. Свою деятельность продемонстрировали и курсисты Гатчинской Школы третьего возраста.

- Мы давно уже участвуем в этом движении, - говорит руководитель клубных формирований Гатчинской школы третьего возраста Ольга Смирнова. - Очень многие пожилые люди хотят помочь нашим ребятам. Они многое помнят — рассказы своих отцов, а некоторые - и саму войну. Мы очень стараемся. Наши женщины вяжут носки, делают окопные свечи и маскировочные сети — для этого у нас в Школе установлены специальные стенды. У нас многие уже умеют плести и с удовольствием обучают этому всех желающих. Вот и сегодня в Центре много новых людей, и мы, пользуясь случаем, помогаем кураторам обучать их. Женщины показывают, как раскраивать и нарезать ткань, как правильно плести узлы на сетях... Замечательно, что в Гатчине появился такой волонтерский центр: благодаря ему расширились площади и для работы, и для склада. Теперь мы можем привозить готовую продукцию сюда, в центр города — это очень удобно для всех. У нас город большой, и в нем очень много неравнодушных людей. Помощь идет огромная!

Еще один клуб по плетению маскировочных сетей открылся в Вырице в субботу, 4 марта. Помещение для этого волонтерского объединения предоставила администрация Вырицкого городского поселения при содействии и активной помощи Совета женщин Вырицы. Как рассказали волонтеры, на встречу и обучение пришло больше 25 человек. В день открытия клуба куратор Анна Плиска-Буркова провела для них мастер-класс по плетению сетей и резке лоскутков.

Юлия Лысанюк