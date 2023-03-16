Чтобы в городе было чисто

Александр Птичкин работает в системе ЖКХ 13 лет. Пять из них – в Гатчинском УБДХ. Его должность называется «водитель спецтехники», но за рулем комбинированной дорожной машины Александр оказался внепланово. Хотел быть водителем грузового автомобиля, получил права категории «С», но работа для молодого и неопытного водителя нашлась только в дорожном хозяйстве.

- После армии я пошел устраиваться водителем, но меня без опыта никуда не брали, – рассказывает Александр. – Взяли только в Гатчинское ДРСУ – на уборочную машину. Три дня стажировки – и на линию. Потом работал на Спецавтобазе, в «Автодоре» и вот в УБДХ. Везде – водителем спецтехники. Водил КАМАЗы, ЗиЛ, «Мерседес». Эта комбинированная дорожная машина – на базе КАМАЗа. Мне нравится, техника хорошая. Сложного ничего нет – главное было привыкнуть и чувствовать габариты машины.

Впереди у КДМ стоит плуг или, по-другому, отвал – для чистки снега. Сзади – пескоразбрасыватель. По центру машины, под днищем – щетка, чтобы подметать, когда начнется грязь. А когда снег совсем сойдет, водители спецтехники пересядут на другие машины – поливомоечные. Это летний вариант.

У водителей УБДХ 12-часовой рабочий день, график – два через два. Есть адресная программа, по которой надо убирать город, но, как правило, это автобусные маршруты – дороги 1 категории. Их чистят каждый день. Есть второстепенные улицы 3-4 категории, в основном, в частном секторе. Их чистят один-два раза в неделю.

Больше всего водителям спецтехники мешают машины, оставленные на проезжей части. Кто-то проявляет сознательность и на время уборки освобождает улицу, некоторых приходится эвакуировать, если машины припаркованы в нарушение знака, запрещающего стоянку в определенные дни и часы. Нередко водителям УБДХ приходится вызывать ГАИ, чтобы почистить улицу. Жители на уборочную технику реагируют по-разному: от одних сыплются жалобы, от других – благодарности.

Александр Птичкин – один из лучших водителей по качеству работы. Как говорит начальник Гатчинского УБДХ Владимир Рящин, за время службы Александр он показал пример высокой производительности труда и образцовой дисциплины:

- Александр Владимирович всегда с полной ответственностью подходит к своим обязанностям. Когда прогноз обещает обильный снегопад, и мы готовим усиление на очистке дорог, он одним из первых выходит в свой выходной. Когда техника ломается, или заболевает сменщик, Птичкин по звонку руководителя даже ночью готов выйти на работу. На таких специалистов можно положиться.

Как признался сам Александр Птичкин, работа водителем спецтехники ему нравится. И хочется, чтобы в городе было чисто.

Екатерина Дзюба