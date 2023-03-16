Регион совершенствует поддержку инвалидов

Соответствующие поручения были даны губернатором региона Александром Дрозденко на традиционной встрече с представителями организаций инвалидов в Доме правительства Ленинградской области.

«Откровенный разговор за одним столом – эффективный метод для того, чтобы смотреть, как работает наша государственная поддержка инвалидов. Где-то в ручном режиме скорректировать, где-то принять системное решение. Счастлив быть сопричастным к улучшению мер поддержки людей с инвалидностью в нашем регионе», ― подчеркнул Александр Дрозденко.

На встрече обсудили необходимость проработки каналов реализации мебели, производимой инвалидами. Губернатор поручил профильным комитетам помочь с оформлением продукции на рынке, чтобы повысить конкурентоспособность. Кроме того, было решено увеличить с трех месяцев до полугода срок возмещения предприятиям части затрат при трудоустройстве инвалидов.

Представители общественных организаций инвалидов затронули вопрос прохождения ежегодной Медико-судебной экспертизы. Губернатор поручил организовать удобную систему врачебных комиссий. А для расширения возможностей технологии «Социальное такси» ― разработать систему частичной компенсации стоимости поездок.